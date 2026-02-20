Delcy Rodríguez, "complacida" por la ley de amnistía, pide revisar los casos no contemplados en el texto

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha mostrado "complacida" por la ley de amnistía aprobada este jueves por unanimidad en la Asamblea Nacional, que permitirá al país "convivir democrática y pacíficamente", y ha pedido que se revisen los casos no contemplados en el texto legal.

"Yo como profesional del derecho me siento muy complacida (porque) la ley de amnistía abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente, para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los Derechos Humanos, el amor, el entendimiento, el reconocimiento", ha declarado durante el acto de ratificación de la ley.

La mandataria ha defendido estas palabras también como presidenta encargada "chavista", tras lo que ha afirmado que "hay que saber pedir perdón y hay que saber recibir perdón". "Ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía, pero la ley de amnistía también va más allá", ha agregado.

Rodríguez ha celebrado la "extraordinaria madurez política de todos" aquellos que han contribuido a la ley, aprobada 20 días después del anuncio, "no solamente en el Parlamento venezolano, sino también a los integrantes del programa de convivencia democrática a quienes también agradezco que hicieron una amplia consulta".

En esta línea, se ha dirigido a los todos los diputados, incluidos los de la oposición, poniendo en valor su "acto de grandeza, de desprendimiento". "Nos estamos desprendiendo (de) un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela", ha subrayado, al tiempo que ha defendido que "estamos actuando y garantizando un futuro de paz, un futuro de convivencia, de encuentro para nuestros jóvenes, para nuestros niños y niñas".

Rodríguez ha reconocido que "venimos de momentos dramáticos" para el país latinoamericano, recordando el ataque efectuado por Estados Unidos el pasado 3 de enero que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores. "Quedará registrado en la historia de nuestra República como una agresión inédita. Yo creo que eso nos tocó el alma, la conciencia como venezolanos de bien", ha apuntado.

"Sinceramente les digo que me alegra muchísimo tenerlos hoy aquí, a los actores políticos de las últimas décadas en Venezuela, porque refleja un proceso profundo de reflexión (...) estamos dando este paso tan importante para mostrarle a Venezuela, para mostrarle también al mundo de lo que somos capaces", ha señalado.

La que fuera 'número dos' de Maduro ha pedido a la Comisión de Revolución Judicial, presidida por el ministro del Interior, Diosdado Cabello; así como al Parlamento y al Programa de Convivencia Democrática que revisen los casos no contemplados por la ley aprobada este jueves.

Asimismo, ha pedido que las recomendaciones se emitan con la máxima celeridad "para curar heridas, para reencauzar la convivencia democrática y la justicia; pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esta tarea como una de las grandes virtudes de nuestra República que debe ser la justicia".

La Asamblea Nacional ha aprobado este jueves en segunda lectura y por unanimidad una ley que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, en el contexto de trece eventos políticos recogidos en el texto, si bien quedan excluidos los cargos de "corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes".