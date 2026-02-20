Cuba recibe a otros 116 migrantes deportados desde EEUU

El segundo vuelo este año con migrantes deportados desde Estados Unidos llegó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, transportando a 116 ciudadanos cubanos, de acuerdo con información oficial. La cifra total de personas retornadas en 2026 ahora supera las 300, según datos divulgados por el Ministerio del Interior de Cuba, en el contexto de los acuerdos migratorios vigentes con Estados Unidos.

Según informó el medio estatal Granma, el más reciente grupo expulsado incluyó a 88 hombres y 28 mujeres, quienes arribaron en un avión procedente de Estados Unidos este viernes. Las autoridades cubanas calificaron este operativo como parte del cumplimiento de los entendimientos bilaterales sobre migración entre ambos países. Además, ratificaron su postura en favor de una migración regular, segura y ordenada, reiterando la advertencia acerca de los riesgos asociados a los viajes irregulares.

El Ministerio del Interior detalló que, desde principios de 2026, se han contabilizado 302 cubanos deportados desde territorio estadounidense mediante procedimientos pactados en los acuerdos migratorios. Esta cifra contempla el vuelo más reciente, así como otro realizado anteriormente este año.

El pasado 9 de febrero, otro avión con 170 migrantes cubanos fue recibido en el mismo aeropuerto internacional de La Habana, reportó el diario Granma. Estas operaciones de retorno responden a la estructura de cooperación bilateral en materia de migración, cuyo objetivo declarado es controlar las salidas ilegales y evitar tráficos irregulares hacia Estados Unidos.

Granma destacó que las autoridades cubanas han insistido en la importancia de que los movimientos migratorios respondan a canales legales y organizados, alineados con los convenios suscritos entre ambos gobiernos. La comunicación oficial subrayó la advertencia sobre los peligros y consecuencias de intentar abandonar el país sin cumplir los procedimientos legales establecidos.

El informe publicado por Granma también detalló que los ciudadanos devueltos están sujetos a los protocolos y revisiones habituales una vez regresan al territorio nacional. Estos procesos buscan determinar la situación individual de cada migrante retornado y garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente.

La cooperación en materia migratoria entre Cuba y Estados Unidos se ha sostenido como un mecanismo clave para frenar la migración irregular, según reportó el medio estatal cubano. Esta dinámica forma parte de las medidas acordadas para evitar que los cubanos recurran a rutas peligrosas o a intermediarios en su afán de llegar a territorio estadounidense.

El flujo de migrantes cubanos hacia Estados Unidos ha mantenido niveles significativos en los últimos años. Ante este contexto, ambos gobiernos han renovado los compromisos de colaboración para fortalecer el control de los movimientos migratorios y desincentivar los desplazamientos no autorizados.

Durante las últimas operaciones, el Ministerio del Interior ha reiterado su mensaje orientado a la ciudadanía cubana sobre la importancia de ceñirse a las normas establecidas para la movilidad internacional, e hizo hincapié en los peligros que enfrentan quienes optan por salidas irregulares.

La llegada de estos vuelos, documentada por el diario Granma, marca uno de los temas centrales en la agenda bilateral actual, dado el impacto social y político que conllevan los retornos de migrantes en la isla. El seguimiento y la divulgación de estos casos reflejan el esfuerzo institucional por visibilizar los resultados de los acuerdos migratorios y la política de puertas legales implementada por las autoridades cubanas.