EEUU sanciona a actores vinculados con Irán para la adquisición de misiles y vehículos aéreos no tripulados

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que forma parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sancionado este lunes a 14 personas y a entidades y aeronaves por su vinculación con redes iraníes para la adquisición de misiles y vehículos aéreos no tripulados.

La OFAC ha confirmado en un comunicado que dichas sanciones recaen sobre actores con base en el territorio iraní, en Turquía y en Emiratos Árabes Unidos por su participación en la adquisición y transporte de armas en nombre de la República Islámica de Irán. Además, ha vinculado directamente a la aerolínea iraní Mahan Air, que, según el comunicado, "ha transportado armas" para Teherán durante el transcurso de la guerra.

"El régimen iraní debe rendir cuentas por la extorsión a los mercados energéticos mundiales y por atacar indiscriminadamente a civiles con misiles y drones", ha declarado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, según ha recogido el comunicado, que agrega que "bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump y como parte de la iniciativa 'Furia Económica', el Departamento del Tesoro seguirá el rastro del dinero y actuará contra la imprudencia del régimen iraní y quienes la permiten".

Mientras Estados Unidos busca reducir el arsenal de misiles balísticos de Irán, la República Islámica, acusada por la entidad sancionadora de querer restablecer su capacidad de producción, "recurre cada vez más a los vehículos aéreos no tripulados" de la serie Shahed "para atacar a Washington y a sus aliados", según ha señalado la entidad en el texto.

SANCIONA A TRES IRANÍES POR APOYAR A LA GUARDIA REVOLUCIONARIA

La OFAC ha sancionado a tres ciudadanos iraníes por apoyar a la empresa Pishgam Electronic Safeh Company (PESC), y a su CEO, Hamid Reza Janqorbani, a los que acusa de haber adquirido miles de "servomotores" utilizados en vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional --drones kamikaze-- por la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní.

De esta manera, los sancionados son Kamal Sabah Baljkanlu, acusado de facilitar pagos para las gestiones de PESC; Mohamad Vahidi, por el supuesto envío de materiales y equipo a empresas asociadas a su nombre en Dubái, y Danial Jalili, acusado de facilitar la recepción y entrega de los artículos.

RELACIONA A UNA EMPRESA EN TURQUÍA CON MISILES BALÍSTICOS IRANÍES

Lejos del territorio iraní, el Departamento del Tesoro también ha sancionado a una empresa turca, Emti Fiber Textile, por completar cientos de envíos de fibras de algodón a Pardisan Rezvan Sharq, empresa que, alega, actúa en nombre de otra responsable de la importación y exportación de productos químicos.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, a través del procesamiento de estas fibras se consigue obtener nitrocelulosa, "utilizada para mejorar el rendimiento de los motores de cohetes de propulsión sólida. Dichos motores se emplean habitualmente en misiles balísticos", según apunta el comunicado.

A su vez, la empresa iraní Adak Pargas Pars también ha sido sancionada por facilitar la obtención de perclorato de sodio --un componente propulsor de misiles balísticos-- a un estadounidense residente en Emiratos Árabes Unidos ya sancionado previamente por la OFAC. El presidente de la empresa, Hamidreza Roknifard, y su vicepresidente, Mostafa Roknifard, han sido asimismo designados.

EL TESORO TAMBIÉN SANCIONA A LA AEROLÍNEA MAHAN AIR

Por último, el Departamento que dirige Scott Bessent ha apuntado también a una investigación sobre varias personas, asegura, vinculadas con Mahan Air o empresas relacionadas a las que acusa acusadas de proporcionar apoyo financiero, material y tecnológico a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a la que la Oficina ya había sancionado en octubre de 2007 por proporcionar apoyo material a múltiples organizaciones terroristas.

"Mahan Air participa en la adquisición y el transporte de sistemas de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y armamento desde y hacia Irán. Entidades en jurisdicciones como los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Irak, China, Tailandia, Pakistán e India han proporcionado apoyo material, logístico y de otro tipo a los vuelos de Mahan Air", reza el comunicado.

El presidente de la empresa matriz de Mahan Air, Qolam Abbas Ataei Aqdam; el miembro del Consejo de Administración Jamshid Hoseinzadé, y el gestor de los servicios de pasajeros y carga, Mohamad Hosein Mahdian, han sido también sancionados.

A su vez, Saman Air Services, empresa iraní propiedad de Mahan Air, y Chabok FZCO, con sede en Dubái y acusada de facilitar la adquisición de sensores y otros componentes aeronáuticos de origen estadounidense, han sido también sancionadas.