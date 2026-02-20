Cinco CCAA están hoy con avisos por viento y olas, de nivel naranja en Cataluña

El viento, las olas y la nieve volverán un día más a poner en aviso al norte peninsular en una jornada en la que cinco comunidades autónomas (CCAA) estarán este viernes con alertas y Cataluña estará en nivel naranja (peligro importante), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, hay aviso amarillo por viento en Huesca; Castellón, Tarragona y Girona. Además, se dará aviso naranja por olas en Girona y amarillo en Tarragona, Cantabria, Guipúzcoa, Vizcaya, Mallorca y Menorca.

El anticiclón situado frente a Portugal irá ganando terreno este viernes hacia el este, adentrándose en la Península y continuando la progresiva estabilización de la atmósfera. Aún así, AEMET ha puntualizado que aún quedará inestabilidad de madrugada en el Cantábrico oriental y Pirineos, por lo que allí los cielos estarán cubiertos con precipitaciones durante la primera mitad del día.

Además, nevará en la cara norte de Pirineos con la cota en torno a 1000/1300 metros (m); y se registrarán heladas débiles en la meseta norte, nordeste de la sur y en zonas de montaña. En el resto del extremo norte, los cielos permanecerán nubosos o cubiertos hasta la tarde.

En el resto de la Península y Baleares, se esperan cielos poco nubosos que tenderán a despejar a lo largo del día. Mientras tanto, en Canarias, la jornada será nubosa en el norte de las islas aunque tenderá a despejarse a últimas horas. En el resto del archipiélago, el día será poco nuboso.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas estarán en ascenso prácticamente generalizado en la Península y Baleares salvo en el Ebro y los litorales mediterráneos, donde no se prevén cambios. En este aspecto, el organismo estatal ha señalado que el ascenso será notable en los sistemas montañosos, excepto en el Pirineo. Mientras tanto, las mínimas estarán en descenso en general ligero en la Península y Baleares. La excepción estará en el extremo nordeste, donde se pueden alternar ascensos y descensos puntuales. En Canarias, descensos ligeros en cumbres de las islas más montañosas.

Por lo demás, el pronóstico recoge viento flojo de dirección variable en el interior occidental de la Península y Alborán, y vientos de componente oeste y noroeste moderados en la mitad oriental en la primera mitad del día, tendiendo a amainar en la segunda; en el bajo Ebro, Pirineos y Baleares, el viento soplará del noroeste moderado con intervalos de fuerte y con rachas muy fuertes en la primera mitad, que pueden ser puntualmente huracanadas de madrugada en zonas altas del prelitoral mediterráneo, tendiendo a disminuir a partir del mediodía. En Canarias habrá vientos moderados del norte tendiendo a sur en los litorales atlánticos y alisio moderado.