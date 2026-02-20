Agencias

Carlos Alcaraz: "Si quieres encontrar la solución a un problema, debes estar tranquilo"

El tenista español Carlos Alcaraz se mostró "contento" por cómo está afrontando los partidos después de otra exigente victoria este viernes en el torneo ATP 500 de Doha ante el ruso Andrey Rublev, "tranquilo" para "encontrar soluciones" y llegar a la final.

"Si quieres encontrar la solución a un problema, debes estar tranquilo. Es algo en lo que estoy trabajando. Cuando juego y me enfado, al ver que no estoy dando mi mejor versión, me frustro", dijo en declaraciones que recoge la web de la ATP.

El murciano se metió en la final del torneo catarí aguantando los envites del defensor del título. "He estado muy tranquilo, pensando con claridad y siendo positivo. Esos momentos son en los que puedes encontrar soluciones a los problemas", apuntó.

"Sé de lo que soy capaz cada vez que salto a la pista, de lo que puedo hacer. Estoy muy orgulloso de la manera en la que afronto cada partido. Es algo en lo que he estado intentando y estoy recogiendo sus frutos. Estoy orgulloso de mí mismo por seguir mejorando y madurando", añadió un Alcaraz que, después de ser campeón en Australia, sigue mostrando un gran nivel de tenis en 2026.

