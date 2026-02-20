Agencias

Alemania reclama la liberación "inmediata" de un periodista de Deutsche Welle detenido en Turquía

El Gobierno de Alemania ha reclamado este viernes a Turquía la liberación "inmediata" de un periodista turco de la cadena de televisión Deutsche Welle detenido el jueves en el país por "insultar" al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, y publicar "información engañosa".

"Insto al Gobierno turco a garantizar la liberación inmediata de Alican Uludag", ha dicho el secretario de Estado de Cultura y Medios de Comunicación, Wolfram Weimer, en declaraciones concedidas a la agencia alemana de noticias DPA. "El trabajo periodístico no es un delito", ha señalado.

Así, ha resaltado que las acusaciones de las autoridades turcas carecen de fundamento y ha insistido en que Uludag "debe ser liberado". "Deutsche Welle y sus empleados deben poder trabajar libremente e informar con independencia en Turquía", ha apuntado.

El periodista criticó la orden dada por las autoridades en diciembre de 2024 para liberar a seis condenados por el atentado registrado el 28 de junio de 2016 en el aeropuerto de Estambul, que se cobró la vida de 45 personas, después de que el Tribunal Supremo considerara "excesivas" las sentencias contra ellos --46 cadenas perpetuas agravadas y 2.604 años de prisión-- por "violar el orden constitucional" y "asesinato premeditado".

El Centro de Lucha contra la Desinformación de la Presidencia aseguró entonces que "los seis acusados que fueron liberados llevaban ocho años detenidos y no eran los autores del atentado". "Su liberación se ordenó porque el tiempo que ya han pasado detenidos podría cubrir las condenas que recibirían por los delitos que se les imputan", zanjó.

