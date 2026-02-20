Albares afirma que le ha "dolido" ver a una comisaria de la UE en la Junta de Paz de Trump

Durante un acto público celebrado este viernes en el marco de la conferencia ‘Europa, hacia su soberanía e independencia’, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, rememoró la participación de representantes políticos y altos cargos en la jornada, pero centró su intervención en la postura europea ante Oriente Medio y en su reacción a la reciente reunión de la Junta de Paz convocada por Donald Trump. De acuerdo con información publicada por el medio, el ministro lamentó la asistencia, incluso en calidad de observadora, de la comisaria de la UE para el Mediterráneo, Dubravka Suica, a dicha convocatoria en Washington, donde, afirmó, la representación de la Unión Europea no estaba justificada debido a la ausencia de la Autoridad Palestina en el encuentro. Con este posicionamiento, Albares abrió el debate sobre la alineación de las instituciones europeas en el conflicto palestino-israelí y la política exterior en escenarios multilaterales.

Según consignó la fuente, Albares señaló que la postura oficial de la Unión Europea en relación al conflicto de Palestina e Israel implica un respaldo a la solución de los dos Estados, recogida en múltiples resoluciones y conclusiones adoptadas por el Consejo de la UE. En este sentido, el ministro subrayó que la Unión Europea no puede colaborar en una iniciativa como la Junta de Paz promovida por el expresidente estadounidense si esta no incluye la presencia de una de las partes fundamentales del conflicto, en referencia explícita a la administración palestina.

A pesar de esta crítica, Albares reconoció, según el medio, que los esfuerzos liderados por Donald Trump para buscar la paz en Oriente Medio constituyen un “esfuerzo válido”, si bien recalcó que existen otros canales y procedimientos preferibles para trabajar hacia la paz en la región. Para reforzar esta visión, el titular de Exteriores reiteró que el gobierno español, en colaboración con otros países europeos como Francia, adoptó una decisión firme de rechazar cualquier participación en la citada Junta de Paz impulsada desde Estados Unidos. Tal como detalló el medio, defendió que la vía para la resolución pacífica del conflicto debe asentarse en organismos de carácter multilateral y con legitimidad internacional, aludiendo expresamente a la función de la Asamblea General de las Naciones Unidas y al valor democrático que representa su estructura.

La conferencia, organizada por Amics del País y moderada por el abogado y expolítico Miquel Roca Junyent, contó además con la presencia del conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y del delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, entre otras figuras. Según informó el medio, durante su intervención, Albares también abordó los desafíos actuales del proyecto político europeo, señalando que la Unión Europea enfrenta presiones de sectores que buscan debilitarla, específicamente identificados con el auge de formaciones de extrema derecha en el panorama global.

El ministro realizó un llamado a fortalecer y salvaguardar los valores fundamentales de la UE frente a estos desafíos. En este contexto, aseveró que es necesario avanzar en la construcción de un ejército europeo, aunque precisó que la finalidad no sería dotar a Europa de una capacidad militar ofensiva, sino reforzar la seguridad de los ciudadanos comunitarios. Aludió al conflicto en Ucrania como un escenario clave para la defensa de esos valores europeos, resaltando la importancia de permanecer al lado de Ucrania y de su presidente, Volodímir Zelenski, en aras de garantizar la seguridad colectiva en el continente. "Espero que todos los españoles tengan claro que el acuerdo de paz que se establezca en Ucrania será el futuro esquema de seguridad europeo. Por eso es tan importante estar junto a Ucrania y el presidente Zelenski", declaró el ministro, según publicó el medio.

De acuerdo con la información consignada, Albares alertó sobre la existencia de una campaña sostenida desde hace años con el objetivo de minar el proyecto europeo. Propuso contrarrestar tales intentos con una acción coordinada para consolidar la integración y mantener los principios comunitarios. El medio detalló que Albares también se refirió a la imagen de Europa como una estructura distante o burocrática, señalando que esta percepción no siempre se ajusta a la realidad, pues la Unión reaccionó con rapidez ante desafíos recientes como la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.

El repaso del jefe de la diplomacia española a estos temas en la conferencia aporta tanto un análisis de la coyuntura internacional, especialmente en el área de Oriente Medio y Europa del Este, como una defensa de la institucionalidad y el rumbo estratégico comunitario. A través de estas declaraciones recogidas por el medio, el ministro planteó la necesidad de preservar la autonomía europea y su capacidad de respuesta ante crisis globales frente a iniciativas externas que puedan contradecir los principios definidos por la Unión Europea y sus miembros.