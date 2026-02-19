Unos 2.000 palestinos se alistan para una fuerza policial de "transición" en Gaza

El compromiso de Egipto y Jordania para formar a la policía palestina se sumó a los avances en la implementación de un plan internacional para la transición en Gaza. Según reportó EFE, autoridades internacionales han profundizado esfuerzos para crear un contingente de seguridad bajo supervisión civil, mientras se discute el desarme de las facciones armadas y se estudian los pasos necesarios para iniciar la reconstrucción en la región.

En la sesión inaugural de la Junta de Paz celebrada en Washington, Nickolay Mladenov, quien fue coordinador especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio entre 2015 y 2020, comunicó que cerca de 2.000 palestinos solicitaron integrarse en una fuerza policial diseñada para operar en la franja de Gaza de forma transitoria. Mladenov confirmó que, tras la apertura de las inscripciones el jueves anterior, la Junta de Paz planea entrenar y desplegar una unidad de 5.000 efectivos en un plazo de 60 días.

De acuerdo con EFE, Mladenov afirmó que este cuerpo permitirá garantizar el desmantelamiento de todas las facciones armadas en Gaza y centralizar el control de las armas bajo una sola autoridad civil. Explicó que la única vía para facilitar la reconstrucción y crear condiciones adecuadas para la población implica una desmilitarización completa y una gestión unificada de la seguridad.

Durante su intervención, el dirigente búlgaro apeló al respaldo de Naciones Unidas, enfatizando que “la única manera de lograrlo es la plena implementación del plan de 20 puntos de la Resolución del Consejo de Seguridad”. Mladenov reconoció el papel fundamental de países mediadores, señalando expresamente el apoyo proporcionado por Qatar, Egipto y Turquía, que, según sus palabras, contribuyó a alcanzar un acuerdo sobre el marco y métodos de este esfuerzo.

EFE también detalló que, tras la participación de Mladenov, el mayor general del ejército estadounidense Jasper Jeffers anunció la adhesión de Egipto y Jordania al compromiso de capacitar a los miembros de la nueva fuerza policial. Este compromiso representa uno de los avances diplomáticos más recientes en la coordinación regional e internacional, dirigido a estabilizar Gaza y facilitar el siguiente paso del proceso: la reconstrucción civil.

Según publicó EFE, el desarme de las milicias de Hamás se considera una condición exigida sistemáticamente por Israel previo a cualquier avance en la reconstrucción de la franja. La Junta de Paz plantea que la formación de la fuerza de transición y el logro de una seguridad bajo autoridad civil resultan puntos esenciales para cumplir este requisito.

La Resolución del Consejo de Seguridad referida establece una hoja de ruta con veinte fases que abarcan el proceso de pacificación, el desarme de todos los grupos armados y la transferencia de la responsabilidad de seguridad a instituciones palestinas civiles bajo supervisión internacional. EFE señaló que el acuerdo marco, respaldado por los mediadores, ha permitido esbozar los detalles prácticos del entrenamiento, la logística y el despliegue de la fuerza policial.

La apertura de las inscripciones y el número de solicitudes recibidas hasta el momento reflejan, según el medio de comunicación, una respuesta significativa por parte de la población local. Entre los aspectos tratados en la sesión, las autoridades discutieron la organización de los cursos de formación, que contarían con instructores de los países comprometidos y monitoreo internacional para asegurar su cumplimiento con los requisitos pactados.

El plan de reconstrucción incluye la rehabilitación de infraestructuras, servicios sanitarios y educativos, aunque los responsables subrayan que ninguna de estas fases podría comenzar sin garantías de seguridad y un control efectivo de las armas, una condición repetida por Israel y recogida en los acuerdos promovidos por la Junta de Paz.

EFE informó que la Unión Europea y algunos países árabes han mostrado interés en contribuir, tanto en el ámbito logístico como financiero, a la consolidación del contingente y los programas de reconstrucción que deberán desarrollarse en paralelo a la desmilitarización de la franja.

De acuerdo con la información suministrada por EFE, la sesión inaugural en Washington reunió a representantes diplomáticos de diversas potencias, además de los estados mediadores implicados en la supervisión del proceso. Las deliberaciones continúan enfocadas en asegurar que el despliegue de la nueva fuerza policial cumpla con estándares internacionales y sea percibido como legítimo y eficaz por la población de Gaza.

El proceso enfrenta desafíos operativos relacionados con el contexto político y de seguridad local, aunque, según el medio, los responsables del plan reiteraron la urgencia de avanzar sin demoras para evitar vacíos de poder y nuevos brotes de violencia, lo que podría poner en riesgo la reconstrucción y la estabilización de la región.

Las discusiones entre los actores internacionales, detalló EFE, se centraron en el modo de coordinar esfuerzos para proveer recursos, garantizar la transparencia en la selección y entrenamiento de los nuevos agentes policiales y establecer mecanismos de inspección continua a lo largo de las distintas fases del plan, con especial atención a la cooperación entre las agencias implicadas y la población civil gazatí.