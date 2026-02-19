Una comisión de leales a Trump aprueba el proyecto del Salón de Baile de la Casa Blanca

El arquitecto James McCrery se abstuvo de participar en la votación de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos sobre el nuevo salón de baile de la Casa Blanca debido a su implicación profesional previa en el mismo proyecto, según publicó la agencia EFE. Esta abstención se produjo durante una reunión virtual en la que seis miembros, todos vinculados a Donald Trump, respaldaron por unanimidad la propuesta para levantar este nuevo espacio en el Ala Este del complejo presidencial. Con esta decisión, la comisión federal, de carácter asesor, despejó un trámite fundamental para que pueda iniciarse la construcción en superficie del edificio, iniciativa impulsada por el expresidente.

De acuerdo con EFE, el anuncio sobre la aprobación fue celebrado por Trump a través de su red Truth Social. En esa plataforma, Trump declaró: “La Comisión de Bellas Artes acaba de aprobar por unanimidad el proyecto, 6 a 0, con una abstención porque uno de sus miembros tenía un conflicto al haber trabajado profesionalmente en el proyecto. Se expresó gran reconocimiento por la belleza y la escala del edificio”. Trump destacó el respaldo de los integrantes de la comisión y la justificación de la abstención.

Shalom Baranes, la firma responsable del desarrollo actual del proyecto, presentó nuevos modelos y animaciones del futuro salón de baile durante la reunión de la comisión, detalló EFE. La propuesta incorpora modificaciones con respecto a versiones anteriores, como la eliminación de un frontón en la fachada sur y un ajuste en la altura del edificio para evitar competir visualmente con la Casa Blanca. Estas revisiones buscan atender las críticas surgidas para que la nueva construcción no reste protagonismo al histórico edificio.

Desde el inicio de los trabajos de demolición en el Ala Este, el plan ha enfrentado cuestionamientos, especialmente de historiadores y organizaciones dedicadas a la conservación del patrimonio, quienes han alertado sobre la rapidez de las obras en una zona de alto valor simbólico e histórico. Según reportó EFE, los detractores argumentan que la demolición y la planificación de la nueva construcción no fueron debidamente notificadas ni contaron con la autorización del Congreso, lo que ha intensificado el debate sobre la protección del patrimonio nacional.

El proyecto impulsado por Trump también está bajo revisión judicial a raíz de una demanda del National Trust for Historic Preservation, organización que aboga por la preservación del legado histórico nacional. La querella exige la suspensión de la construcción, alegando que el proceso viola normas y procedimientos de protección patrimonial establecidos, indicó EFE.

El coste total estimado para la construcción del salón de baile ha experimentado un importante incremento. Inicialmente calculado en 200 millones de dólares, el presupuesto actual revisado asciende a aproximadamente 400 millones, según detalla la agencia EFE. El nuevo complejo está previsto para albergar entre 650 y mil invitados en cenas y eventos oficiales de Estado, lo que incrementa la magnitud y el perfil del proyecto dentro del recinto presidencial.

Las objeciones al proyecto también incluyen cuestionamientos financieros y estéticos. Parte de las críticas apuntan a la posibilidad de que el nuevo edificio afecte la percepción visual de la residencia presidencial principal, una preocupación que motivó algunos de los cambios recientes en el diseño, conforme a lo informado por EFE.

La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, establecida en 1910 para asesorar en materia de símbolos nacionales y desarrollos arquitectónicos en Washington, D.C., juega un papel consultivo para el gobierno federal. Su misión está centrada en guiar la evolución de la imagen monumental y simbólica de la capital norteamericana, de acuerdo con la información publicada en su propio sitio web y citada por EFE.

Hasta el momento, el futuro del salón de baile depende de la resolución en los tribunales y de los procedimientos administrativos y legales posteriores. El proceso legal y el debate histórico y financiero continúan abiertos, en medio de la atención pública y la controversia que acapara esta ambiciosa intervención en el conjunto de la Casa Blanca.