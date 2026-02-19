(Previa) El Athletic ansía acercarse a Europa ante un Elche aferrado a su estilo

Elche CF ha enfrentado dificultades significativas al jugar como visitante durante la temporada 2025-26, sin lograr victorias lejos del estadio Martínez Valero ni sumar de a tres en el presente año 2026, según consignó Europa Press. Este panorama adverso contrasta con el buen momento que atraviesa el Athletic Club, conjunto que buscará consolidar sus aspiraciones europeas este viernes 20 de febrero a las 21:00 horas, cuando abra la vigésimo quinta jornada de LaLiga EA Sports recibiendo al cuadro ilicitano en San Mamés.

Según informó Europa Press, los rojiblancos llegan a este compromiso tras enlazar dos triunfos consecutivos por primera vez desde agosto, un logro que ha permitido al equipo de Ernesto Valverde distanciarse en siete puntos de la zona de descenso y colocarse a solo cuatro unidades del sexto puesto clasificatorio, que entrega cupos para competiciones continentales. Una victoria para el Athletic ante el Elche, formación que apenas ha salido airosa en dos ocasiones históricas en Bilbao, representaría un impulso determinante en ese objetivo de acercarse a Europa.

El medio Europa Press detalló que el equipo local podrá contar nuevamente con Dani Vivian, defensor habitual y pieza clave que regresa tras ausencia, aunque tendrá bajas sensibles. El técnico Valverde no dispondrá del menor de los hermanos Williams, quien inició tratamiento por pubalgia y permanece fuera de la convocatoria sin fecha de regreso definida, así como tampoco del mediocampista Mike Jauregizar, otra de las figuras habituales. Por el contrario, Gorka Guruzeta sí estará disponible, atacante que se ha destacado últimamente tras marcar tres goles en los últimos cuatro encuentros disputados por el Athletic en condición de local.

De acuerdo con Europa Press, Elche CF llega liderado por su entrenador Eder Sarabia, quien mantiene la confianza en la propuesta futbolística del equipo a pesar de los malos resultados obtenidos recientemente. El conjunto franjiverde ha sumado únicamente tres empates, ante Valencia, Sevilla y Osasuna, y ha sufrido cuatro caídas en lo que va de 2026. Pese a esta racha, Sarabia subraya la apuesta por su filosofía de juego al afirmar: “No hemos venido a Primera a sufrir. Hemos venido a competir, a disfrutar y consolidar algo”, según publicó Europa Press, remarcando el compromiso del equipo con su estilo.

Para este desafío en San Mamés, Sarabia recupera al delantero Rafa Mir, identificado como su máximo referente ofensivo, quien busca ayudar a modificar un escenario que ha mantenido al equipo cerca de la zona de descenso. Además, tras la mejoría observada en el empate sin goles ante Osasuna en la jornada precedente —donde el Elche solo se vio privado del triunfo por la imprecisión de Álvaro Rodríguez—, el entrenador encuentra argumentos para el optimismo dentro de una plantilla que ha mostrado bajas de rendimiento y confianza cuando actúa de visitante.

Otro aspecto relevante que reportó Europa Press es la reincorporación de los centrales Pedro Bigas y David Affengruber, dupla que destacó al inicio de la temporada cuando el Elche se posicionó como uno de los equipos sorpresa del campeonato. Este refuerzo defensivo tiene como propósito principal recuperar la solidez en el fondo y volver a mantener la portería imbatida, requisito para el objetivo de alejar al club ilicitano de los puestos de descenso.

El partido contará con la dirección arbitral de Hernández Hernández (Colegio de Las Palmas), según confirmó Europa Press. Ambos conjuntos encaran este pulso con la presión de cumplir sus respectivos objetivos: el Athletic Club busca fortalecer su candidatura europea y mantener la racha positiva ante su público, mientras que Elche CF aspira a revertir una racha adversa de visitante y sumar puntos que permitan mejorar su situación en la tabla.

La fecha de LaLiga EA Sports continuará el sábado 21 de febrero con los encuentros entre Real Sociedad y Real Oviedo (14:00), seguido por Real Betis vs Rayo Vallecano (16:15), CA Osasuna frente a Real Madrid (18:30) y Atlético de Madrid recibiendo a RCD Espanyol (21:00). El domingo 22 de febrero, la programación incluirá los duelos Getafe CF-Sevilla FC (14:00), FC Barcelona-Levante (16:15), Celta-RCD Mallorca (18:30) y Villarreal CF-Valencia CF (21:00), completándose el lunes 23 de febrero con el choque Deportivo Alavés-Girona FC (21:00).

Este tramo del campeonato resulta clave para definir las aspiraciones de los equipos involucrados en la lucha por los puestos europeos y la permanencia, de acuerdo a la información recopilada por Europa Press.