PP registra en Congreso y Senado una ley para prohibir el burka, con multa hasta 600 euros y excepciones por frío

La proposición registrada por el Partido Popular introduce la posibilidad de participar, en determinadas circunstancias, en programas públicos de sensibilización, formación o integración social como alternativa a la sanción económica prevista por la normativa, según detalló Europa Press. Esta propuesta llega tras el rechazo por parte del Pleno del Congreso a una iniciativa similar impulsada días antes por Vox, centrada exclusivamente en la prohibición del velo integral, como el burka y el nicab, en los espacios públicos.

De acuerdo con la información divulgada por Europa Press, la nueva proposición de Ley Orgánica reguladora del uso de prendas y elementos que oculten el rostro en espacios públicos fue registrada este jueves por el PP tanto en el Congreso como en el Senado. Las portavoces responsables de la presentación han sido Esther Muñoz en la Cámara Baja y Alicia García en la Cámara Alta. La formación popular subraya que la finalidad del texto es regular el uso de cualquier vestimenta, prenda, accesorio u otro elemento que oculte total o parcialmente el rostro en espacios de acceso público, cuando ello impida o dificulte la identificación de la persona. El objetivo, especifica el PP en su proposición, apunta a garantizar la libertad, la igualdad, la convivencia democrática y la protección de los derechos fundamentales para todos, con especial referencia a los de las mujeres.

La regulación propuesta por el PP estipula la prohibición de ocultar el rostro en espacios públicos por medio de cualquier elemento físico, no restringiéndose así solo a prendas religiosas específicas. El texto contempla que la infracción será considerada leve, sancionada con una multa de 100 euros, cuyo monto podría incrementar hasta 600 euros en situaciones de reincidencia, según informa Europa Press. Además, en caso de incitación a que otros incumplan la norma, la multa prevista es de 600 euros.

La proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, establece una serie de excepciones que permitirían la ocultación del rostro en determinados supuestos: razones médicas o sanitarias; exigencias laborales o de protección individual; actividades culturales, festivas o deportivas autorizadas; condiciones meteorológicas adversas, como bajas temperaturas; y otros casos previstos por leyes específicas. Estas excepciones buscan contemplar situaciones en las que tapar el rostro sea necesario o habitual fuera del ámbito religioso, como podría ocurrir en celebraciones, protección ante el clima o cumplimiento de protocolos de seguridad.

En cuanto a la aplicación territorial, la iniciativa estipula que la regulación tendría vigencia a nivel nacional, aunque permite que las comunidades autónomas y las entidades locales puedan dictar normas propias dentro de su ámbito competencial, siempre que respeten lo que dispone esta ley general, según consta en la proposición del PP.

El registro de esta propuesta se produce pocos días después de la votación en el Congreso que desestimó la toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica presentada por Vox. La propuesta de Vox buscaba prohibir expresamente el uso de los velos integrales denominados nicab y burka en espacios públicos y en ámbitos privados con proyección pública. La votación reflejó el apoyo del PP y UPN, quedando el resto de los grupos parlamentarios, incluidos PSOE y socios de investidura, en contra, y Coalición Canaria en abstención.

En contraste con la propuesta de Vox, que se limitaba a un artículo único prohibiendo el uso específico del burka y el nicab en espacios públicos, la proposición del PP opta por una formulación más amplia y genérica, aludiendo a cualquier elemento que dificulte la identificación facial, e incorporando un régimen de excepciones más detallado y la contemplación explícita de alternativas a la sanción.

Europa Press precisa además que el texto presentado recoge de manera expresa la finalidad de salvaguardar derechos fundamentales y el interés colectivo en materia de seguridad ciudadana y convivencia democrática. Las excepciones referidas a “elementos previstos expresamente por ley” abren la posibilidad a que eventuales desarrollos legislativos futuros puedan modificar o ampliar los supuestos exceptuados. A ello se suma la previsión de que la autoridad pueda ofrecer, en lugar de sanciones económicas, la opción de participar de manera voluntaria en programas públicos orientados a la sensibilización, la formación y la integración social.

La regulación propuesta contempla de este modo tanto el establecimiento de sanciones económicas como alternativas pedagógicas, con el fin de procurar el cumplimiento voluntario y responsable de la normativa. El texto especifica la necesidad de que cualquier medida que adopten autonomías y municipios se ajuste a lo previsto en la ley nacional, garantizando así una cierta homogeneidad en la aplicación del marco regulador, según recogió Europa Press.

Estos debates parlamentarios sobre la regulación de prendas y accesorios que dificultan la identificación en espacios públicos suscitan diversas posiciones entre los grupos políticos y refuerzan la presencia del tema en el debate legislativo sobre convivencia, igualdad y libertades individuales, confirma el medio Europa Press.