Oriol Cardona y su oro en Milán-Cortina: "Ya era ahora, hay mucho trabajo detrás"

Tras conseguir el máximo galardón en la prueba de Sprint de esquí de montaña, el deportista catalán agradece el apoyo recibido y destaca el enorme sacrificio colectivo necesario para romper más de cinco décadas de sequía española en la cita invernal

Oriol Cardona dedicó su victoria olímpica a su abuelo y a quienes lo han acompañado en el camino, subrayando que el apoyo colectivo ha sido fundamental para lograr el oro en la prueba de Sprint de esquí de montaña en Milán-Cortina. Según informó el medio que recogió sus declaraciones, tras cruzar la meta, Cardona manifestó que era el momento de que España celebrara de nuevo un triunfo de este calibre en los Juegos Olímpicos de Invierno, después de más de medio siglo sin alcanzar la máxima distinción en este evento. Su conquista representa apenas el segundo oro invernal para el país en toda su historia, tras una espera de 54 años.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por TVE, el esquiador catalán explicó que alcanzar este logro requirió una inversión considerable de esfuerzo por parte de muchas personas, y que el resultado fue abrumador. Cardona expresó que este éxito le permitió sacarse una "gran presión de encima", y calificó la jornada como perfecta, tanto en las sensaciones vividas durante la competición como al cruzar el final de la carrera.

El medio TVE detalló que Cardona describió la disputa en la final como “muy rápida” y resaltó que competir en unos Juegos Olímpicos añade una presión extraordinaria, dado que ni él ni sus compañeros están acostumbrados a esa intensidad emocional. Explicó que el ambiente lo afectó directamente, comparándolo con un "puñetazo", y agradeció especialmente el aliento recibido tanto de quienes lo acompañaron presencialmente como de aquellos que siguieron la prueba desde sus casas. “Los ánimos han llegado”, puntualizó.

El deportista también se refirió al clima, señalando su preferencia por el sol, algo común entre los españoles, pero reconoció la imposibilidad de elegir las condiciones en las que competir. Ironizó sobre el hecho de tener que afrontar escenarios difíciles, observando que esa adversidad da aún más valor al logro. En sus palabras, competir en condiciones poco habituales para atletas españoles añade un carácter épico a la victoria.

El medio destacó que Cardona dedicó especialmente su triunfo a su abuelo, fallecido hace años, señalando que piensa con frecuencia en él y que este oro también está dirigido a todas las personas que lo han apoyado desde el inicio de su carrera. Recalcó que no sería nadie sin ese respaldo y enfatizó la importancia del trabajo en equipo, el acompañamiento constante y la suma de esfuerzos colectivos.

Tras conseguir el máximo galardón en la cita de Milán-Cortina, el esquiador catalán se une así a la breve lista de atletas españoles que han logrado una medalla de oro en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, como reportó TVE. Su triunfo rompe una prolongada sequía de éxitos para el país en este tipo de competición y posiciona de nuevo a España en el escenario internacional del deporte invernal, poniendo de relieve tanto la exigencia de la especialidad como la relevancia del trabajo previo y el apoyo recibido.

