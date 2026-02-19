Muere un palestino de 19 años a manos de colonos israelíes al noreste de Jerusalén

Un ataque perpetrado este miércoles por "colonos y fuerzas de ocupación" israelíes contra la aldea cisjordana de Mijmas, situada al noreste de Jerusalén, se ha cobrado la vida de un joven palestino de 19 años, que ha sucumbido a las heridas por munición real que ha sufrido, de igual manera que otros tres heridos.

El joven, identificado como Abu Siam, quedó en estado crítico y ha terminado falleciendo tras el ataque perpetrado por colonos y fuerzas de ocupación, durante el cual los primeros robaron decenas de ovejas, según ha recogido la agencia palestina WAFA.

Se trata de la primera víctima mortal de ataques de colonos de 2026, lo que eleva a 37 el número total de palestinos muertos por esta causa desde el 7 de octubre de 2023, según la Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos.

El titular de la cartera, Muayad Shaban, ha denunciado lo que ha tachado de "peligrosa escalada del terrorismo organizado de colonos" y ha alegado que la intensificación de estos sucesos refleja una estrecha colaboración entre estos y las fuerzas israelíes. Con todo, ha advertido de que no disuadirán a los ciudadanos palestinos de conservar sus tierras y ha solicitado protección internacional.

Según recoge la propia WAFA, los ataques de colonos se han ido repitiendo en Mijmas y en la cercana comunidad beduina de Jalat al Sidra, ubicada unos 800 metros al noreste de la localidad y habitada por 16 familias, 59 personas --de las que casi la mitad son niños-- y que se ganan la vida criando ganado.

Tras lo sucedido, la Gobernación de Jerusalén ha tachado los hechos de "delito en toda regla" y los ha enmarcado en "la escalada terrorista perpetrada por milicias de colonos organizadas, bajo la protección y supervisión de las fuerzas de ocupación israelíes", según el comunicado que ha difundido la institución en redes sociales.

"Esta escalada se caracteriza por el uso generalizado de munición real, fuego directo contra civiles, incendios incendiarios de viviendas, asaltos a vehículos y propiedades, y la confiscación de tierras con falsos pretextos coloniales", ha denunciado la Gobernación, señalando asimismo la asiduidad de los ataques, en concreto, contra Mijmas.

Además, la administración local palestina ha enfatizado que estas agresiones están "incitadas y apoyadas por figuras del Gobierno israelí, en particular los ministros (de Seguridad) Itamar Ben-Gvir y (de Finanzas) Bezalel Smotrich", lo que "revela una política oficial que proporciona cobertura política y de seguridad para estos ataques".

Por ello, la entidad ha instado a la comunidad internacional a implementar la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que obliga al Gobierno israelí a detener de inmediato y por completo todas las actividades de asentamiento, desmantelar y desarmar a las milicias de colonos armados, cesar su financiación y exigir responsabilidades a quienes las apoyan y protegen.

Al mismo tiempo, ha reclamado "la inclusión de las organizaciones terroristas de colonos en las listas internacionales de terrorismo", así como "la imposición de sanciones a todo el sistema colonial y a quienes lo protegen y apoyan".