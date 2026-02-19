Agencias

México amplía la definición de "abuso sexual" para incluir que el silencio no implica consentimiento

La Cámara de Diputados de México ha aprobado finalmente ampliar la definición de "abuso sexual" en el Código Penal para incluir que el "consentimiento no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima".

La medida, aprobada por 431 votos y que modifica los artículos 260 y 266 del Código Penal mexicano e incluye que no hay consentimiento cuando "la voluntad de la persona ha sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad", según un comunicado.

En concreto, el delito de "abuso sexual" queda definido como toda aquella persona que "sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo".

La legislación, que pasa ahora "al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales", también contempla penas de tres a siete años de prisión, así como la obligación de acudir a talleres con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres o prestar servicios sociales en favor del Estado.

De igual forma, se aumentarán las penas cuando el delito se cometa bajo agravantes de "violencia física, psicológica o moral", así como cuando sean "dos o más personas"; en un lugar despoblado o cuando haya relación entre el agresor y la víctima, ya sea por parentesco, por relación sentimental o por afinidad laboral o educativa.

Esto se aplicará igualmente cuando la víctima se encuentre bajo los efectos de alcohol, fármacos, narcóticos u otras sustancias que afecten a su voluntad, así como cuando el delito se cometa contra personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

La legislación, aprobada el pasado mes de diciembre en el Senado, fue presentada por el Gobierno después de que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, denunciara a un hombre que la acosó y la tocó sin su consentimiento mientras saludaba a un grupo de personas en el centro histórico de la capital mexicana.

El plan pretende homologar este delito en sus agravantes en todos los estados federales de México y unificar penalmente el "abuso sexual" en todo el territorio a fin de que haya mayores estándares de protección, así como que las sanciones sean más contundentes.

