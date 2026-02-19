Meta planea retomar el lanzamiento de un reloj inteligente con seguimiento de salud y funciones de IA

El proyecto denominado ‘Malibu 2’ representa el nuevo intento de Meta por posicionarse en el mercado de dispositivos inteligentes, según publicó The Information. La compañía tendría como objetivo ofrecer un reloj inteligente con funciones avanzadas de monitorización de salud e integración con Meta AI, su asistente basado en inteligencia artificial, con vistas a lanzarlo antes de finalizar el año.

Meta, bajo la dirección de Mark Zuckerberg, había revelado su interés en este segmento en 2021, aunque sin concretar el lanzamiento de un producto comercial tras informaciones ese mismo año sobre una posible alianza con el fabricante chino Huaquin. De acuerdo con The Information, pese a fracasos previos y a que las pruebas con el fabricante asiático no llegaron a materializar un dispositivo final, la empresa ha retomado el trabajo, manteniendo el desarrollo de un reloj inteligente como parte de una estrategia tecnológica más amplia.

Además del smartwatch, Meta desarrolla otros dispositivos portátiles avanzados. Entre estos se incluyen una nueva versión de las gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display, con el nombre provisional de ‘Hypernova 2’, unas gafas de realidad aumentada llamadas internamente ‘Artemis’ y unas de realidad mixta bajo el código ‘Phoenix’, según informó The Information con base en fuentes cercanas al proyecto. La llegada al mercado de estos productos, sin embargo, podría extenderse hasta el año 2027.

El medio The Information detalló que la entrada de Meta en el sector de ‘wearables’ apunta a competir con actores consolidados como Apple, que explora iniciativas de inteligencia artificial en productos como gafas inteligentes, audífonos con cámara y colgantes con IA, además de empresas como Google, Samsung y FitBit.

Las funciones principales del reloj inteligente estarían centradas en el monitoreo de la salud, aspecto habitual de otros dispositivos similares, y la interacción por voz y capacidades avanzadas mediante Meta AI, un asistente con lenguaje natural y gestión de tareas. La fecha prevista para el lanzamiento se fija a finales del año presente, mientras que los otros dispositivos anunciados tendrán un horizonte de comercialización más lejano.

Según The Information, el desarrollo del ‘Malibu 2’ y de otros portátiles de Meta responde a la estrategia de la empresa de diversificar su portafolio tecnológico más allá de las redes sociales y la mensajería, con una inversión sostenida en inteligencia artificial y realidad aumentada como ejes del crecimiento futuro.

En cuanto a la industria, la competencia en el mercado de dispositivos portátiles se intensifica por la apuesta de empresas líderes en el uso de soluciones de IA en productos cotidianos, donde Meta buscaría un posicionamiento relevante con novedades técnicas y asociación de marca.

Las fuentes citadas por The Information precisan que, a diferencia de otros intentos previos, Meta planea dar pasos firmes hacia la comercialización, mostrando un interés renovado en el segmento de la tecnología portátil. La integración de capacidades de IA busca diferenciar el producto en un entorno donde las funciones de salud y la conectividad son ya tendencia establecida.

La compañía no ha hecho comentarios oficiales sobre el avance del ‘Malibu 2’ y los otros dispositivos en desarrollo, aunque el interés por mantener competitividad en el sector tecnológico coloca estos lanzamientos en un contexto de alta expectativa por parte de la industria y los consumidores.