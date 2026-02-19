La iniciativa 'Yo migré' recoge el testimonio de reconocidas figuras en Puerto Rico

“Mi salida de Chile fue obligada, yo no quería migrar de mi país, pero en mi país se impuso una dictadura militar y daban una opción: o te quedas preso o te vas del país, y eso hicieron conmigo”, recordó Carlos Weber, periodista chileno y residente en Puerto Rico desde 1989, en uno de los testimonios recogidos por la iniciativa ‘Yo migré’. Según informó la agencia EFE, esta campaña audiovisual incluye relatos de personalidades que migraron de manera forzada al archipiélago y que ahora exigen un respeto efectivo de los derechos humanos, además de rechazar la violencia y las intervenciones dirigidas a comunidades extranjeras.

Tal como publicó EFE, la iniciativa ‘Yo migré’ forma parte de una campaña más amplia titulada ‘Migrar no es un crimen, migrar es un derecho’, puesta en marcha en agosto de 2025. El objetivo principal de la campaña es denunciar las continuas redadas llevadas a cabo por agencias federales en Puerto Rico. Las organizaciones sociales que impulsan estas acciones, entre las que se encuentran la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico y Comuna Caribe, han documentado un patrón sostenido de violencia institucional hacia las comunidades inmigrantes. Este esfuerzo coordinado surgió como reacción al incremento de intervenciones oficiales detectado desde enero del año anterior, período a partir del cual se han producido más de 1.500 detenciones. La mayoría de las personas arrestadas no tenían antecedentes penales ni órdenes judiciales firmadas por un juez, según reportó la misma fuente.

Las organizaciones detrás de ‘Yo migré’ detallaron que buscan romper la narrativa social que asocia la migración con el miedo y la criminalización. En el comunicado emitido por estos colectivos sociales, se enfatizó que “detrás de cada deportación hay familias, trabajo, comunidad y una vida que merece dignidad”. La propuesta también persigue combatir los estigmas y promover la protección de los derechos de quienes migran, en especial en un contexto donde la violencia institucional se ha intensificado.

Entre los participantes que han entregado su testimonio figuran figuras destacadas de distintos ámbitos. La lista incluye a Carlos Weber, periodista originario de Chile; Romelinda Grullón, fundadora del Centro de la Mujer Dominicana procedente de República Dominicana; Leonard Prophil, líder y portavoz de la comunidad haitiana; y Pilar Lara, maestra mexicana de educación Montessori. También se incorporan Felipe Gómez, Larissa Dones y Eyra Agüero, todos con trayectorias reconocidas en los medios de comunicación, la cultura, la educación y el liderazgo comunitario en Puerto Rico.

Los videos que integran la campaña recogen experiencias personales que exponen tanto los motivos que forzaron la salida de los países de origen como los desafíos enfrentados al llegar al archipiélago. Grullón narró que emigró a Puerto Rico en 1982, buscando apoyo en una situación emocional marcada por la violencia. Además, subrayó que la mayoría de las personas no migran por deseos personales, sino por presiones de carácter económico o social en sus países. “Las personas no emigran porque quieren, lo hacen empujadas en su gran mayoría por la situación económica en sus países de origen”, afirmó Grullón en su intervención, citada por EFE.

El medio EFE destacó que este contexto de persecuciones y operativos federales ha colocado a las comunidades migrantes en una situación de especial vulnerabilidad. Según consignó EFE, la reacción de los colectivos organizadores recalca que la violencia institucional no puede convertirse en algo normalizado dentro de la sociedad puertorriqueña, por lo que reclaman un cambio de enfoque en el uso de los recursos públicos. “Puerto Rico no puede normalizar la violencia institucional y por eso exigimos protecciones reales, acceso igualitario a servicios esenciales y que los recursos del país se utilicen para cuidar a nuestra gente, no para perseguirla”, subrayan las organizaciones sociales.

De acuerdo con EFE, los impulsores de la campaña señalan que el relato audiovisual ayuda a sumar voces de sectores que tradicionalmente han desempeñado un papel relevante en la vida cultural, periodística y educativa del país, y que ahora buscan abrir un diálogo más amplio sobre el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. La difusión de testimonios personales por medio de videos busca no solo sensibilizar a la sociedad puertorriqueña, sino también visibilizar la dimensión humana detrás de los procesos migratorios y las políticas de control actuales.

Estos relatos se convierten en vehículos para denunciar la violencia y las violaciones de derechos a las que se enfrentan quienes llegan a Puerto Rico huyendo de contextos difíciles. Las organizaciones consideran que el actual patrón de detenciones y actuaciones federales viola principios básicos de legalidad y protección, especialmente grave si se toman en cuenta las cifras de personas detenidas sin causas judiciales previas ni antecedentes criminales.

EFE reportó que el trabajo de ‘Yo migré’ y de la campaña asociada se apoya en la colaboración entre múltiples sectores sociales que buscan transformar la percepción pública sobre la migración. La campaña insiste en que migrar debe reconocerse como un derecho y no como un delito, contrarrestando mensajes que contribuyen a la criminalización y el miedo en el debate público. Esta narrativa se articula en defensa de la dignidad, el acceso equitativo a servicios y la protección ante situaciones de abuso institucional.

El esfuerzo conjunto de ACLU de Puerto Rico, Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico y Comuna Caribe pretende consolidar un discurso social donde, frente a las cifras de deportaciones y detenciones, se prioricen el bienestar y la integridad de las personas que forman parte de las comunidades migrantes. Las acciones impulsadas incluyen la recopilación y difusión de testimonios grabados, acciones legales y de documentación, así como campañas públicas que buscan incidir sobre las políticas oficiales y la opinión pública local.

La campaña ‘Migrar es un derecho’ permanece activa y continúa expandiendo sus estrategias para informar y organizar nuevas acciones que aporten argumentos en defensa de los derechos de migrantes que residen en Puerto Rico. Los videos y materiales recopilados a través de ‘Yo migré’ circulan en redes sociales y medios digitales en un esfuerzo por combatir estigmatizaciones y para recordar a la sociedad la diversidad de historias y trayectorias que componen la realidad migrante en la isla.