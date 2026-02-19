La Guardia Civil extradita desde Venezuela a un criador de perros investigado por maltrato animal y alzamiento de bienes

La Guardia Civil ha detenido y extraditado a un criador de perros que huyó a Venezuela en 2020 tras ser investigado por delitos de maltrato animal y alzamiento de bienes, según ha informado el instituto armado. Este jueves llegará a España para ser juzgado.

El Seprona supo de la fuga al registrar sus propiedades en febrero de 2020, ubicadas en Melgar de Fernamental (Burgos), y donde se encontraron "multitud de animales en pésimas condiciones" en lo que la Guardia Civil denominó el 'criadero de los horrores'. Solicitó la inhabilitación del sospechoso, la revocación de la licencia ambiental, la retirada de la propiedad de todos los perros y la clausura de la instalación.

El Juzgado de Instrucción número 2 de la provincia emitió entonces una orden internacional de detención para extraditarlo. La Interpol cursó una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para detenerlo.

Primero localizaron al criador en una región de México y años después en Venezuela, donde ha sido detenido gracias a la "colaboración policial" y "judicial" de este país, según ha informado el instituto armado.

El Seprona empezó a inspeccionar las condiciones higiénico-sanitarias de estas instalaciones en 2013, y denunciaron administrativamente las "deficiencias e irregularidades" que observaron.

Los "hábitos negligentes" fueron "agravándose" hasta provocar un "gran malestar" entre los vecinos del municipio por la "suciedad generalizada, olores, deposiciones acumuladas mezcladas con comida y plaga de parásitos". Según ha informado la Guardia Civil, en 2019 se comprobó el "deficiente" estado de los perros, momento en el que se detuvo al criador y se le retiraron los animales.

147 PERROS ENTRE EXCREMENTOS Y EVIDENCIAS DE CANIBALISMO

Llegaron a residir 147 perros, 72 más de los permitidos, con "extrema delgadez", "enfermedades" y sin cuidados veterinarios. Poco después fue detenido dos veces más: por "estafa en la venta de un perro" y por "maltrato animal" al persistir en "las mismas negligencias".

Se realizaron cuatro registros bajo mandamiento judicial en 2020 para su detención: el criadero, dos domicilios y una finca. En un piso se encontraron varios perros muertos, uno de ellos un cachorro ubicado en una bolsa en el congelador del domicilio, y fueron rescatados 38 más "hacinados entre excrementos", "sin agua" y "sin comida".

En el criadero se encontraron más cuerpos en un contenedor de plástico, y otros "presentaban evidencias de canibalismo". Las autopsias confirmaron que habían fallecido por "abandono total", según ha explicado la Guardia Civil.