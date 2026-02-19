La autopista canadiense de Ferrovial ganó 502 millones de euros en 2025, un 17% más

El programa de ‘Alivio de Rutas’, que se ha expandido para ofrecer hasta ocho trayectos gratuitos mensuales a viajeros con bajos ingresos, forma parte de las iniciativas de la autopista canadiense 407-ETR para reforzar su apoyo a la comunidad y mejorar la experiencia de los usuarios. Esta estrategia social acompaña a los resultados financieros récord registrados en 2025 por esta infraestructura, participada en un 48% por la compañía española Ferrovial. Según reportó el medio, la autopista cerró el ejercicio con ganancias de 810 millones de dólares canadienses (502 millones de euros), lo que representa un incremento del 17% respecto al año anterior.

Los resultados financieros, detallados por el medio, atribuyen el aumento del beneficio principalmente al crecimiento del tráfico, que subió un 5,7% y, por primera vez, superó en un 3,5% los niveles previos a la pandemia. El informe de la empresa destaca además un incremento del ingreso medio por viaje del 7%, relacionado directamente con ajustes en las tarifas. Así, la facturación total alcanzó los 2.008 millones de dólares canadienses (aproximadamente 1.245 millones de euros), lo que coloca el crecimiento de la cifra de negocios en un 18%. A su vez, el resultado bruto de explotación (Ebitda) llegó a los 1.687 millones de dólares canadienses (unos 1.046 millones de euros), representando un avance del 14%.

El incremento en el uso de la autopista coincide con mejoras implementadas durante el año, tanto en su infraestructura como en sus programas de apoyo a usuarios. El presidente y consejero delegado de la 407-ETR, José Espinosa, compartió en declaraciones recogidas por el medio que la compañía continuará “comprometida en brindar al Gran Toronto una ruta segura y confiable”, subrayando tanto las inversiones realizadas para modernizar la vía como las iniciativas de responsabilidad social.

A pesar de los resultados positivos, un análisis del Banco Sabadell citado por el medio advierte que los números finales se situaron “ligeramente por debajo de las previsiones”. Entre las causas, el informe identifica una desaceleración en el aumento del tráfico durante el último periodo, relacionada principalmente con una reducción en la circulación de vehículos pesados. Sin embargo, Banco Sabadell matiza que el volumen de tráfico y los resultados, en su conjunto, siguen estando por encima de los niveles observados antes del impacto de la pandemia.

De acuerdo con el medio, el equilibrio entre el incremento tarifario y la recuperación del volumen de usuarios ha sido determinante para el desempeño financiero de la 407-ETR, considerada uno de los activos concesionales más grandes del mundo. Las cifras de facturación y Ebitda permiten vislumbrar la capacidad del consorcio para adaptarse tanto a cambios en la demanda de movilidad como a los desafíos macroeconómicos recientes.

El compromiso social de la autopista, expuesto en programas como el de ‘Alivio de Rutas’, se presenta paralelo a su estrategia de maximizar ingresos a partir de una mejor gestión del tráfico y la actualización de los precios. A esto se suman las inversiones en mejoras viales, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio y garantizar los estándares de seguridad y confort para los usuarios del área del Gran Toronto, según detalló el presidente de la compañía.

El desempeño de la autopista 407-ETR también refleja el papel de Ferrovial como accionista de referencia, dado que la multinacional española mantiene casi la mitad del capital del consorcio. Este control le permite tener una influencia destacada en las decisiones estratégicas de la empresa canadiense, que se ha convertido en uno de los principales activos internacionales de concesión de autopistas.

El análisis de las cifras finales presenta matices sobre las perspectivas de crecimiento a corto plazo. Según el medio, mientras que la recuperación del tráfico post-pandemia ha sido evidente y el ingreso medio por trayecto continúa al alza, la ralentización en la evolución del flujo de vehículos, especialmente de los de mayor tamaño o carga, añade incertidumbre a las proyecciones para el próximo ejercicio.

En términos de rentabilidad y proyección, la autopista 407-ETR se mantiene como un activo clave dentro de la cartera internacional de infraestructuras bajo control parcial español. La evolución del mercado canadiense, junto con las políticas tarifarias implementadas y los programas sociales, seguirán marcando la trayectoria futura de este consorcio vial, tal como analizó el medio en su cobertura sobre los resultados anuales.