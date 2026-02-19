Josep Maria Pou encarna al "antisemita" Roald Dahl en Gigante: "Un pequeño antecedente de la cultura de la cancelación"

El actor Josep Maria Pou se mete en la piel del escritor Roald Dahl en la obra 'Gigante', que se estrenará este viernes en Madrid en el Teatro Bellas Artes, y que aborda el conflicto árabe-israelí después de que el escritor publicase en 1983 un artículo "incendiario" en el que pedía la "desaparición total del Estado de Israel".

"En dicho artículo, el escritor se retrató como una persona absolutamente antisemita y pidió la desaparición total del Estado de Israel y casi la desaparición de los judíos del mundo. Es una declaración totalmente racista y en contra de la rama judía", ha asegurado el actor Josep Maria Pou, que consiguió los derechos de esta obra que se estrenó mundialmente en Londres y que llegará a Broadway el 11 de marzo. En España ya se ha estrenado en Cataluña.

El actor ha revelado que la obra narra un momento real en la vida de Roald Dahl, autor de 'Matilda', 'Charlie y la fábrica de chocolate' o 'El gran gigante bonachón', quien en 1983 publicó escribió una crítica de un libro de fotografías de la invasión del Líbano a manos de Israel en 1982. "El escándalo que produjo ese artículo incendiario da pie a esta reunión en la que se intenta paliar los efectos de aquel artículo", ha señalado.

En esa reunión, el escritor estuvo acompañado por dos editores que le pidieron que se retractase, algo que no terminó ocurriendo hasta que sus herederos en 2020 emitieron una disculpa pública por los comentarios antisemitas de Dahl. "Ese artículo fue un pequeño antecedente de lo que años más tarde hemos conocido como cultura de la cancelación", ha comentado Pou.

El actor ensalza la función porque permite asistir a un debate entre una persona judía (una chica editora) y alguien que se identifica como antisemita. "Todas las opiniones y matices están clarísimos y reflejan el eterno conflicto entre árabes e israelíes. Es un tema de máxima actualidad", ha subrayado.

La obra original es del autor Mark Rosenblatt, dramaturgo inglés de origen judío, que ha dado los derechos de la obra a la compañía teatral de Josep Maria Pou. "Hace año y medio me enteré de que esta obra inauguraba el Royal Court de Londres. Eso y su título me llamaron mucho la atención porque a mi siempre me han dicho que soy gigante por mi estatura. Las críticas de Londres fueron extraordinarias y me planté allí para verla y ver cómo la recibía el público. El público estaba en una tensión enorme. Conseguimos que el autor nos diera los derechos para hacerla en España. Hemos sido la única compañía que lo estamos haciendo en el mundo", ha destacado Pou.

El intérprete se ha declarado fan de la literatura de Dahl y tratará de defender sobre las tablas al escritor. "Roald Dahl para mí ha sido un descubrimiento. Yo conocía sus libros, pero no conocía la persona. La obligación de un actor es querer a tu personaje, no compartir sus ideas, pero sí necesitas identificarte con él para poder defender la escena", ha sostenido.

La obra 'Gigante' está dirigida por Josep Maria Mestres que, en rueda de prensa, ha asegurado que las cosas "más terribles" que se dicen en la función son literales y ha defendido que todos los puntos de vista están reflejados en la obra. "No maniqueamos, damos voz a cualquier parte", ha señalado.

El elenco original que ha representado la obra en Barcelona también lo hará en Madrid. Así, el reparto está formado por Victòria Pagès, Pep Planas, Clàudia Benito, Aida Lop y Jep Barceló.