Javier García Obregón revela cómo está Paloma Lago ante el nacimiento de su primer nieto tras su varapalo judicial

“Todos estamos absolutamente como locos. Todos, mis hermanos, todos estamos encantados, deseando que llegue el día y que todo salga bien, que es lo importante”, declaró Javier García Obregón sobre la llegada de su primer nieto. De acuerdo con el medio que divulgó estos testimonios, la familia, incluidos los hermanos y la exesposa Paloma Lago, vive con entusiasmo la inminente paternidad del hijo de García Obregón, Javier, quien junto a Eugenia Gil, dará la bienvenida a un niño que llevará el nombre de su abuelo, continuando así una tradición familiar.

Según reportó el medio, Javier García Obregón expresó abiertamente su emoción y alegría mientras asistía a un evento de presentación de la nueva creación de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. Durante la cita, en la que Ruiz de la Prada presentaba un vino en colaboración con Bodegas Borsao, García Obregón –hermano de Ana Obregón– respondió a preguntas sobre el próximo nacimiento en su familia. Describió el momento como “estar en una nube” e indicó que, aunque aún desconoce qué tipo de abuelo será, se siente ilusionado por la experiencia. Reconoció que ha conversado con amigos que ya son abuelos y compartió que todos le han asegurado que “al final es una delicia”, añadiendo que el hecho de que su nieto se llame Javier le resulta especialmente emotivo.

El medio detalló que Paloma Lago, exmujer de García Obregón y madre del futuro padre, también está llena de expectativas por convertirse en abuela. Esta noticia llega tras meses marcados por la complejidad judicial para Lago, relacionados con la denuncia que presentó contra el exconselleiro del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, por presunto delito de agresión sexual, asunto que según relató el medio sucedió a finales de diciembre de 2024 en la vivienda de la comunicadora. El caso fue archivado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol a fines de 2025, pero Paloma Lago aún aguarda la resolución de un recurso que elevó ante la Audiencia Provincial de Coruña. Según explicó García Obregón al medio, la próxima llegada de su nieto se presenta como “un soplo de aire fresco, algo positivo” para Lago, en medio de las dificultades vividas tras la denuncia.

Durante la misma conversación, García Obregón aseguró que tanto él como el resto de su familia se mantienen a la expectativa y sintonizan el mismo espíritu alentador: desean que el nacimiento transcurra sin complicaciones y que el nuevo miembro llegue en buenas condiciones de salud. Reiteró que la felicidad por el acontecimiento es compartida por todos los integrantes de la familia, quienes consideran el evento como una ocasión llena de esperanza.

El medio también recogió declaraciones sobre la participación de otros miembros de la familia, como Ana Obregón, quien, según su hermano, está “encantada” con su nieta Ana Sandra. García Obregón explicó que Ana Obregón está volcada en el cuidado de la pequeña Anita, quien está creciendo bien y recibiendo toda la atención de su abuela.

En el contexto del evento dirigido por Ágatha Ruiz de la Prada, García Obregón demostró cercanía no solo con los protagonistas de la noche, como la diseñadora, sino además con los asistentes y con los asuntos de actualidad familiar que le vinculan a una de las sagas mediáticas más conocidas en España, según consignó la publicación. La tradición, el optimismo por el futuro nacimiento y la cercanía entre los integrantes de la familia han marcado así el ánimo de Javier García Obregón y de Paloma Lago ante el próximo nacimiento, que representa un cambio positivo tras la etapa difícil atravesada recientemente.