Agencias

Israel exige una disculpa oficial a una cadena de televisión suiza por la crítica a un deportista

Guardar

Los responsables olímpicos israelíes han presentado una queja oficial a una cadena de televisión suiza y han exigido que se investigue si uno de sus comentaristas debe seguir narrando lo que resta de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 después de que criticara a un deportista israelí de bobsleigh.

El comentarista suizo acusó a Adam Edelman de apoyar el "genocidio en Gaza" y se refirió a las declaraciones públicas de Edelman en las redes sociales. La cadena RTS, filial francófona de la corporación pública suiza de radiodifusión, ya ha reaccionado retirando la grabación de la prueba de bobsleigh de su página web, pero ha defendido a su empleado.

Por su parte, el Times of Israel informó en la noche de este miércoles que el Comité Olímpico de Israel (OCI) había enviado una queja formal exigiendo una disculpa a la cadena suiza. "Los comentarios realizados durante la retransmisión fueron parciales, políticos e incendiarios, y no tenían cabida en una plataforma olímpica", escribió el director del OCI, Gili Lustig, en la carta a la cadena, según el medio.

El OCI dijo que espera "la publicación de una disculpa clara y pública por parte de RTS", así como "una revisión inmediata de la participación continuada del comentarista en las retransmisiones relacionadas con los Juegos Olímpicos, incluyendo la posibilidad de suspender al comentarista de la cobertura olímpica".

Edelman y su compañero de equipo Menachem Chen quedaron en el puesto 26 en la prueba de dos hombres de bobsleigh, que terminó el martes con un podio totalmente alemán. Y fue durante esta retransmisión cuando el comentarista de la RTS cuestionó si se debería haber permitido al israelí competir, dado que las directrices del Comité Olímpico Internacional excluyen a los deportistas que apoyan activamente la guerra.

Las directrices se refieren a los deportistsa rusos y bielorrusos que, en medio de la guerra de Rusia en Ucrania, solo pueden competir en los Juegos de Invierno bajo una bandera neutral si demuestran que no apoyan el conflicto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Anthropic destaca la capacidad de razonamiento y el rendimiento de categoría Opus de Claude Sonnet 4.6

Usuarios reportan avances notables en inteligencia artificial gracias a Claude Sonnet 4.6, que permite resolver procesos complejos con precisión e integra información extensa en una sola consulta, según comunicó Anthropic sobre sus últimas mejoras técnicas

Anthropic destaca la capacidad de

AMP. Rafa Jódar debuta con triunfo en Delray Beach y Pedro Martínez cae eliminado en Río de Janeiro

El joven madrileño logró avanzar a octavos frente al estadounidense Ethan Quinn y ahora chocará ante el máximo favorito, Taylor Fritz, mientras el valenciano cedió en un reñido duelo de tres sets frente a Damir Dzumhur

AMP. Rafa Jódar debuta con

El ministro de Exteriores de Cuba llega a Rusia para una reunión con Putin en plena crisis energética

La visita de Bruno Rodríguez a Moscú, en medio de la agudización del desabastecimiento energético en la isla, busca consolidar la cooperación ante la presión internacional y fortalecer alianzas estratégicas frente a recientes sanciones y tensiones geopolíticas

El ministro de Exteriores de

Prestianni: "No dirigí insultos racistas a Vinícius, malinterpretó lo que cree haber escuchado"

Gianluca Prestianni niega cualquier actitud discriminatoria hacia Vinícius Júnior y asegura en redes que las acusaciones fueron producto de un error de interpretación, respaldado por el club portugués y material audiovisual difundido tras el partido

Prestianni: "No dirigí insultos racistas

Polonia pide a sus ciudadanos que abandonen Irán "inmediatamente" ante la posibilidad "muy real" de conflicto

Polonia pide a sus ciudadanos