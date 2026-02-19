Agencias

Google invertirá 425 millones de euros para construir un puerto de intercambio digital en República Dominicana

Google invertirá 500 millones de dólares (425 millones de euros) para la construcción de un puerto de intercambio digital en República Dominicana, el primero en América fuera de Estados Unidos y el octavo a nivel mundial.

La tecnológica también construirá un anillo internacional de cable submarino que conectará al país caribeño con Estados Unidos a través de dos regiones de Google Cloud en Carolina del Sur y en Virginia, según anunció durante la presentación del proyecto, que contó con la participación del presidente dominicano, Luis Abinader.

"Marca un antes y un después en nuestra infraestructura", aseguró Abinader en su intervención antes de firmar un decreto mediante el cual se declara al proyecto, cuya construcción comenzará en marzo, de alta prioridad nacional.

La instalación de estos cables incrementará la capacidad de transmisión de datos y reducirá la latencia en los servicios digitales en el país.

República Dominicana está conectada a seis cables submarinos en la actualidad, siendo el de mayor capacidad el AMX-1, de América Móvil.

