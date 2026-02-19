Agencias

Gemini 3.1 Pro ofrece mejor razonamiento para resolver problemas complejos que no admiten una respuesta simple

La nueva versión de la inteligencia artificial de Google permite abordar desde investigaciones avanzadas hasta proyectos creativos, facilitando tareas que requieren explicaciones detalladas o soluciones visuales, con acceso anticipado para usuarios profesionales y empresas a través de múltiples plataformas

Entre los recientes avances impulsados por Google, destaca la creación de una simulación interactiva en tres dimensiones de una bandada de estorninos, desarrollada a partir de la inteligencia artificial Gemini 3.1 Pro. Esta versión mejorada de Gemini ha generado además animaciones de gráficos vectoriales utilizando código en vez de píxeles, logrando preservar la nitidez sin importar la escala y reducir el tamaño de los archivos. Según informó el propio Google en un comunicado, Gemini 3.1 Pro se encuentra en el núcleo de los últimos desarrollos de investigación avanzada y aplicaciones prácticas que buscan enfrentar desafíos complejos.

El medio detalla que Gemini 3.1 Pro ha sido presentado como una actualización orientada a usuarios que requieren capacidades de razonamiento superiores en la resolución de problemas donde las respuestas simples resultan insuficientes. El propósito de la nueva versión es asistir en iniciativas que precisan explicaciones claras y detalladas sobre temas amplios, además de facilitar la creación de proyectos con una dimensión visual o creativa significativa.

De acuerdo con lo publicado por Google y reportado por los medios, la actualización Gemini 3 Deep Thinking, lanzada la semana previa, permitió que el sistema abordara situaciones de investigación exigentes, optimizando la aplicación práctica de la tecnología. Esta mejora se refleja en la capacidad de la inteligencia artificial para ofrecer soluciones precisas y detalladas en contextos donde la complejidad demanda más que una simple respuesta.

Según consignó la compañía, Gemini 3.1 Pro comenzó a estar disponible en versión preliminar desde el jueves, integrándose en la aplicación de Gemini mediante los planes de suscripción Google AI Pro y Ultra, y, adicionalmente, a través de NotebookLM para quienes cuentan con las modalidades Pro y Ultra. El acceso se extiende a desarrolladores y empresas mediante la API de Gemini, y está disponible en plataformas como AI Studio, Antigravity, Vertex AI, Gemini Enterprise, Gemini CLI y Android Studio.

Esta nueva versión de Gemini 3.1 Pro refuerza la apuesta de Google por ofrecer una herramienta que no solo resuelve problemas, sino que también facilita la comprensión visual de los datos y la ejecución de tareas creativas mediante simulaciones y animaciones avanzadas. Según detalló Google, el modelo está dirigido a plataformas y usuarios con requerimientos profesionales y empresariales que buscan potenciar la productividad y la efectividad en investigaciones y desarrollos de alto nivel.

