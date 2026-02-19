Flotilla de ayuda a Cuba se convierte en "convoy" y llegará a La Habana el 21 de marzo

Greta Thunberg, activista ambiental sueca, manifestó su respaldo a una caravana internacional destinada a llevar insumos de primera necesidad a Cuba, en respuesta a la crisis actual que enfrenta el país. Thunberg declaró en un comunicado difundido por los organizadores que “Estados Unidos está cometiendo en este momento un acto brutal de castigo colectivo contra el pueblo cubano”, y expresó su apoyo a la iniciativa porque, en sus palabras, “la solidaridad internacional es la única fuerza lo suficientemente poderosa como para hacer frente a figuras imperiales como Trump y Netanyahu”. El viaje solidario ha recibido respaldo adicional por parte de la congresista estadounidense Rashida Tlaib, según detalló la agencia EFE.

De acuerdo con la información publicada por EFE, la iniciativa ‘Nuestra América’ pasará de ser una simple flotilla a convertirse en un convoy que combinará transporte aéreo, marítimo y terrestre. El objetivo es entregar alimentos, medicamentos, suministros médicos y bienes de primera necesidad en La Habana, con fecha de arribo prevista para el 21 de marzo. El convoy confluirá en el Malecón de la ciudad, punto emblemático donde se reunirán las entregas de las distintas delegaciones internacionales implicadas. La coalición que organiza la misión está constituida por movimientos sindicales, parlamentarios, entidades humanitarias y figuras públicas internacionales. Los organizadores han iniciado la coordinación de puntos de recogida y adquisición de productos esenciales, así como la logística para el trayecto hasta la isla.

La agencia EFE informó que la propuesta se inspira en la flotilla Sumud, destinada a enviar ayuda a Gaza durante el asedio del Gobierno israelí. Varios de los impulsores del viaje a Cuba han participado previamente en las misiones hacia los territorios palestinos. En línea con ese precedente, la actual caravana busca reunir voluntades y recursos de distintos ámbitos sociales y políticos para responder a la situación humanitaria que vive Cuba.

La situación en la isla ha llamado la atención de múltiples organismos internacionales. EFE reportó que la Organización de las Naciones Unidas expresó preocupación la semana pasada por el agravamiento de la escasez de combustible y su repercusión en la vida cotidiana de la población cubana. La ONU señaló que mantiene un trabajo conjunto con las autoridades cubanas para ofrecer apoyo adicional.

Según constató EFE, el escenario actual en Cuba es descrito como el más grave en los últimos 67 años, desde que Estados Unidos impusiera el embargo a la isla. La coyuntura se ha visto agravada desde el Gobierno de Donald Trump por el endurecimiento de sanciones sobre países que abastecen de petróleo a Cuba. La agencia reportó que, tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, la administración Trump bloqueó los envíos de crudo y gasolina desde Caracas hacia La Habana, lo que privó a la isla de un suministrador clave para su matriz energética.

Las autoridades cubanas respondieron a la crisis estableciendo un plan de emergencia que redujo al mínimo los servicios de salud y transporte, además de implantar un racionamiento estricto de combustible. Esto también ha afectado al sector educativo y otros ámbitos básicos. Según la información revelada por EFE, la reducción en la disponibilidad de recursos obligó a limitar múltiples actividades en la isla, consolidando un escenario de restricciones generalizadas.

La misión solidaria internacional busca paliar esas carencias mediante una entrega masiva y coordinada de bienes esenciales. Las delegaciones participantes, entre ellas sindicatos, organizaciones de derechos humanos y representantes políticos progresistas, han articulado una red internacional de apoyo logístico. EFE consignó que estas agrupaciones están operando puntos de recolección y acopio de ayuda en diferentes países, mientras supervisan la conformación del convoy y su ingreso a territorio cubano de manera legal y organizada.

Los organizadores también recalcaron el carácter plural de la iniciativa, destacando que comparten el objetivo inmediato de asistir al pueblo cubano ante la persistencia de la escasez y el embargo. El respaldo de figuras públicas como Greta Thunberg y Rashida Tlaib, según indicó EFE, contribuyó a dar visibilidad internacional a la causa e incentivar nuevos apoyos en diferentes frentes políticos y sociales.

La evolución de la situación se mantiene en el foco de la agencia EFE, que seguirá actualizando sobre la llegada de la ayuda, la coordinación con autoridades locales y el impacto de la entrega sobre los sectores más vulnerables en Cuba.