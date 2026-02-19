Agencias

Fernando Alonso y Aston Martin viven un día para olvidar y Mercedes vuelve a ser el más rápido en Baréin

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) vivió una tarde dramática en el segundo día de la segunda semana de test oficiales de la pretemporada de la Fórmula 1, después de ver cómo su AMR26 se detenía mientras realizaba una simulación de carrera, en una sesión que lideró el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

La jornada en Sakhir comenzó con buenas noticias para los de Silverstone. En el quinto día de test, Fernando Alonso pudo rodar 40 vueltas, sin enfocarse en los tiempos y con tandas cortas, en un mañana sin contratiempos, en lo que parecía un paso adelante después de días pesimistas.

Pero en las horas de pruebas tras el descanso, el AMR26 pilotado por el asturiano se detuvo en mitad de una simulación de carrera en la que el bicampeón del mundo ya acumulaba 26 giros. El monoplaza comenzó a comportarse de manera extraña en la curva 4, reduciendo Alonso la velocidad hasta pararse por lo que parece ser un problema relacionado con la unidad de potencia.

A nivel puramente de rendimiento, el español completó 68 giros en total y cerró el día con un tiempo de 1:37.472, a más de 4 segundos de la cabeza, en la última referencia del asturiano antes del estreno del Mundial en Australia.

Por otro lado, Kimi Antonelli hizo el mejor tiempo (1:32.803), por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren), a solo 58 milésimas (1:32.861); y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a tres décimas (1:33.162), que además fue el piloto que más rodó con 139 vueltas en el Circuito Internacional de Baréin.

Otra de las sorpresas de la jornada fue el alerón trasero de Ferrari, y el mecanismo por el cual el flap superior gira 180 grados, en una decisión que ningún otro equipo ha llevado a cabo. Con esta novedad, Lewis Hamilton acabó cuarto a seis décimas de Antonelli, con un crono de 1:33.408, superando por poco a un Lando Norris (McLaren) que también se quedó a seis décimas después de liderar por la mañana.

La sesión del jueves terminó, después del incidente con el AMR26 con muchas precauciones para sacar el coche de la pista, con los pilotos realizando muchas pruebas de carrera y recopilando datos que para algún piloto serían los últimos antes de Australia. Este viernes, será el turno del español Carlos Sainz con su Williams.

EuropaPress

