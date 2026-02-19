Agencias

El PP no ve "sentido" a que un "líder del independentismo" como Rufián lidere un proyecto "para todos los españoles"

Carmen Fúnez ha criticado la propuesta de Gabriel Rufián para unir a la izquierda, calificándola de incoherente y poco creíble, y ha señalado que las formaciones apoyadas por Esquerra no representan una alternativa real a la política actual

Durante el acto público celebrado en Madrid, Gabriel Rufián hizo un llamado para que la izquierda alternativa consiga candidaturas únicas en cada circunscripción con el fin de superar electoralmente a Vox a nivel provincial. Este planteamiento, expuesto junto al dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, coincidió con declaraciones del propio Rufián en las que argumentó sobre la necesidad de “orden, eficacia, método” y, especialmente, “generosidad” entre las fuerzas políticas del sector. Según informó Europa Press, Rufián criticó la fragmentación existente al preguntarse: “Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentamos por el mismo sitio”.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, respondió públicamente al proyecto presentado por el portavoz de Esquerra Republicana. En una entrevista concedida a ‘Las mañanas de RNE’ y recogida por Europa Press, Fúnez sostuvo que “no tiene mucho sentido” que una iniciativa “para todos los españoles” la encabece Rufián, a quien definió como un líder del independentismo y defensor de una “financiación singular y privilegiada” para Cataluña. En palabras de Fúnez, este tipo de planteamiento resulta incoherente, subrayando que “no tiene mucho sentido que alguien que defiende el independentismo, que defiende la financiación singular y privilegiada para Cataluña, venga ahora a definir y a liderar un proyecto para todos los españoles”.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Fúnez calificó también a todas las formaciones políticas a la izquierda del Partido Socialista como una “derivada del sanchismo”, nombre que utiliza el PP para referirse al entorno del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Argumentó que estos espacios no constituyen una alternativa real, dado que “han estado protegiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su corrupción”, y estimó que resultan “poco creíbles”.

La dirigente popular incidió en el concepto de incoherencia para referirse tanto a la propuesta principal de Rufián como a otros aspectos. Entre esos aspectos mencionó la postura de varias fuerzas políticas sobre el uso del burka. Según detalló Europa Press, Fúnez recordó que ese mismo día, Rufián había calificado el burka como una “salvajada” y una “animalada”, opiniones que dirigió especialmente a los sectores de izquierda laica. Sin embargo, Fúnez resaltó que, pocas horas antes, el diputado de Esquerra Republicana votó en el Congreso de los Diputados en contra de prohibir el uso del burka en España. La portavoz justificó su acusación de incoherencia basándose en estos hechos.

El medio Europa Press consignó además que, durante la intervención en Madrid, Rufián presentó su propuesta de unir a la izquierda como un mecanismo para lograr mejores resultados contra la derecha, y pidió voluntad para superar diferencias y solapamientos entre candidaturas. Esta situación, caracterizada por la fragmentación, ha sido motivo frecuente de debate y es observada por distintas formaciones del espectro progresista. Mientras tanto, desde el PP, la lectura sobre estas iniciativas remite a la debilidad y dependencia respecto del PSOE, así como a la supuesta falta de consistencia política de los partidos respaldados por Esquerra Republicana.

En sus declaraciones a ‘Las mañanas de RNE’, Fúnez no solo rechazó la credibilidad de la iniciativa de Rufián, sino que cuestionó el liderazgo de un dirigente implicado con el independentismo catalán en un proyecto de alcance estatal. Según dijo a Europa Press, su formación no ve sentido en que un dirigente de estas características aspire a representar a “todos los españoles”.

El debate sobre la posición de la izquierda frente al uso del burka también se integró a la discusión mediática, al reflejar tensiones entre discursos públicos y votos parlamentarios. Europa Press recordó la intervención de Rufián, quien declaró que la izquierda laica no puede tolerar el uso de esta prenda, a pesar de su voto contrario a su prohibición en el Congreso, hecho que desde el PP ha motivado críticas adicionales por supuesta incongruencia.

