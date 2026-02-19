El FC Barcelona recibirá en el Spotify Camp Nou al Real Madrid en la vuelta de cuartos de la Champions Femenina

El FC Barcelona confirmó este jueves que recibirá en el Spotify Camp Nou al Real Madrid el próximo jueves 2 de abril a las 18.45 horas en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-2026.

El equipo blaugrana recalcó en su página web que el Spotify Camp Nou "volverá a vibrar con el mejor fútbol femenino" en lo que supondrá el regreso del conjunto femenino al recinto, actualmente remodelado, "más de 1.000 días" después de jugar allí por última vez. Fue el 27 de abril de 2023, en la vuelta de las semifinales de la máxima competición continental ante el Chelsea FC inglés, saldadas con 1-1 que dio el pase a la final tras el 0-1 de la ida y la conquista del título en Eindhoven (Países Bajos) ante el Wolfsburgo alemán.

"Ahora, el equipo vuelve a casa con la misma ambición competitiva y con la voluntad de seguir liderando el fútbol internacional dentro y fuera del terreno de juego", añadió el conjunto catalán, que considera que este retorno al Spotify Camp Nou "no es sólo una cita deportiva; es también una muestra del firme compromiso del club con el proyecto del Barça Femenino".

En este sentido, deja claro que "la apuesta por disputar partidos clave en un estadio de gran capacidad reafirma la dimensión estratégica de un equipo que se ha convertido en referente mundial y en modelo para las nuevas generaciones".

Este será el segundo enfrentamiento en la máxima competición continental de clubes entre el Barça, triple campeón, y el Real Madrid, en cuartos de final por tercera ocasión, después de que el midió a ambos en la misma antepenúltima ronda en la temporada 2021-2022, también con la vuelta en el Camp Nou, donde acudieron 91.553 espectadores, récord mundial que sería posteriormente superado en las semifinales.

"En este escenario privilegiado, el Barça Femenino ya escribió una página histórica reuniendo a 91.648 espectadores en un inolvidable Barça-Wolfsburgo, un hito que marcó un antes y un después en el fútbol femenino. Una vez más, el club hace un llamamiento a la afición, que nunca falla, para que vuelva a llenar las gradas e impulse al equipo en un partido decisivo. El soporte incondicional de la grada es una de las grandes fortalezas de este conjunto y un motor imprescindible para seguir logrando nuevos retos", remarcó el club.

Las entradas para este duelo entre las blaugranas y las madridistas, que se medirán una semana antes, 24 o 25 de marzo, en la capital en el partido de ida, ya están disponibles para socios y socias, mientras que el público general y las Peñas podrán adquirirlas a partir de mañana.