El CEO de Apollo Global Management asegura que el "potencial" de inversión en la costa de Gaza es "enorme"

Marc Rowan, el consejero delegado del fondo de inversión estadounidense Apollo Global Management, ha asegurado este jueves durante una sesión de la Junta de Paz para la Franja de Gaza celebrada en la capital estadounidense, Washington, que el "potencial" de inversión en la costa gazatí es "enorme".

"Solo la costa, representa 50.000 millones de dólares en valores, partiendo de una base conservadora", ha expresado el miembro de la junta ejecutiva para Gaza, agregando que el plan es construir 100.000 viviendas en el enclave para cerca de 500.000 personas, además de invertir 5.000 millones de dólares en infraestructuras.

Rowan ha indicado así que eso es solo el principio, ya que con el tiempo se podrán construir 4000.000 viviendas, pasando a invertir más de 30.000 millones en infraestructuras en el enclave palestino. "No es un problema de dinero o de garantías, sino que es un problema que tiene que ver con la paz", ha resaltado.

Antes de ponerse en marcha la Junta, el presidente Donald Trump compartió un vídeo generado por Inteligencia Artificial en el que mostraba Gaza como un gran resort turístico, con oportunidades de inversión para las empresas estadounidenses. El magnate llegó incluso a definir el enclave como "la Riviera de Oriente Próximo".