Agencias

El CEO de Apollo Global Management asegura que el "potencial" de inversión en la costa de Gaza es "enorme"

Guardar

Marc Rowan, el consejero delegado del fondo de inversión estadounidense Apollo Global Management, ha asegurado este jueves durante una sesión de la Junta de Paz para la Franja de Gaza celebrada en la capital estadounidense, Washington, que el "potencial" de inversión en la costa gazatí es "enorme".

"Solo la costa, representa 50.000 millones de dólares en valores, partiendo de una base conservadora", ha expresado el miembro de la junta ejecutiva para Gaza, agregando que el plan es construir 100.000 viviendas en el enclave para cerca de 500.000 personas, además de invertir 5.000 millones de dólares en infraestructuras.

Rowan ha indicado así que eso es solo el principio, ya que con el tiempo se podrán construir 4000.000 viviendas, pasando a invertir más de 30.000 millones en infraestructuras en el enclave palestino. "No es un problema de dinero o de garantías, sino que es un problema que tiene que ver con la paz", ha resaltado.

Antes de ponerse en marcha la Junta, el presidente Donald Trump compartió un vídeo generado por Inteligencia Artificial en el que mostraba Gaza como un gran resort turístico, con oportunidades de inversión para las empresas estadounidenses. El magnate llegó incluso a definir el enclave como "la Riviera de Oriente Próximo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Putin reitera ante el ministro de Exteriores de Cuba su "rechazo rotundo" al bloqueo de EEUU sobre la isla

Durante una reunión en Moscú, el mandatario ruso expresó su firme posición contra las sanciones impuestas por Washington, subrayando que la nación caribeña enfrenta desafíos crecientes y recibiendo el agradecimiento de La Habana por el respaldo político y económico

Putin reitera ante el ministro

El expresidente de Perú José Jerí defiende su mandato con "entrega" tras ser destituido en una moción de censura

Tras su salida por decisión parlamentaria, el exjefe de Estado ha agradecido el apoyo ciudadano y destacó que su breve periodo permitió preparar comicios y avanzar en seguridad, mientras promete continuar su labor desde una banca parlamentaria

El expresidente de Perú José

La secretaria general adjunta de la ONU pide avances "concretos" para una vía política "creíble" en Gaza

Rosemary DiCarlo advierte en la ONU sobre el futuro incierto de Gaza y urge a redoblar esfuerzos internacionales para lograr una tregua sostenible, más ayuda humanitaria y una transición política que garantice estabilidad y seguridad para los palestinos

La secretaria general adjunta de

Venezuela tacha de "desesperado e irresponsable" el posicionamiento de Guyana sobre el Acuerdo de Ginebra

El ejecutivo en Caracas condenó el mensaje oficial emitido por Georgetown sobre la soberanía del Esequibo, criticando la postura frente al tratado firmado en 1966 y reiterando que cualquier solución debe surgir de un acuerdo directo y recíproco

Venezuela tacha de "desesperado e

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

La compañía impulsa la transformación tecnológica de su red al implementar monitoreo digital avanzado, alianzas clave y sistemas modulares que optimizan la gestión y garantizan respuesta ágil, seguridad energética y flexibilidad ante retos regulatorios, según confirmó Bloomberg

Uber gastará 84,6 millones de