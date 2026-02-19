Diego Matamoros, demoledor con Carlo Costanzia tras sus amenazas a su hermana Laura: "Matón de tres al cuarto"

Tras hacerse público que el incidente provocó que Diego Matamoros recomendara a su hermana interponer una denuncia formal, el conflicto familiar entre los Matamoros y la familia de Mar Flores adquirió una nueva dimensión. Según publicó el medio que reporta el suceso, Diego expresó que "la situación fue tan tensa" que su consejo a Laura fue acudir a las autoridades, sugiriendo que el comportamiento de su primo merecía consecuencias legales. Esta reacción se produjo luego de que Laura Matamoros relatara en el programa 'Espejo Público' la discusión que sostuvo con su primo Carlo Costanzia, quien, según ella, actuó de forma agresiva tras sus declaraciones televisivas.

De acuerdo con la información facilitada por el medio que cubrió la noticia, Laura Matamoros relató al aire que el enfrentamiento ocurrió tras sus comentarios públicos en televisión acerca de Carlo Costanzia, que derivaron en un encuentro en la vía pública. Carlo reprochó a Laura que hablara sobre él en los medios, alegando que sus palabras le perjudicaban, sobre todo después de que su madre, Mar Flores, revelara en sus memorias los presuntos episodios de maltrato sufridos por parte de Carlo Costanzia di Costigliole, padre del propio Carlo.

Laura confesó durante la intervención televisiva que la conversación fue "muy violenta" y que lamentaba tener que referirse a su primo de esa manera, subrayando la incomodidad de la situación y el malestar emocional. "Me siento mal al hablar así de mi primo porque lo he querido mucho", señaló durante el programa. También admitió que se sintió "coaccionada" por la actitud de Carlo y detalló que este le advirtió que ni ella ni otros miembros de la familia podían hacer comentarios sobre él.

Tal como documentó el medio informativo, la reacción de Diego Matamoros no tardó en hacerse pública a través de sus redes sociales. El hermano de Laura decidió romper su silencio y emitir un mensaje en defensa de ella. "Quiero ponerme bastante serio con este tema. Hoy no he dormido desde que sé, hace unos días, de este suceso el cual os lo voy a relatar", dijo Diego a través de sus stories, explicando que el episodio alteró profundamente sus ánimos.

Según completó el relato de Diego, Carlo acudió de forma amenazante y agresiva a la puerta de la vivienda de Laura Matamoros tras los comentarios vertidos en televisión. Para Diego, esta reacción exige una respuesta tajante y recalcó la necesidad de abordar comportamientos considerados machistas y agresivos. "A día de hoy en la sociedad en la que vivimos no se puede seguir permitiendo que una persona, por mucho blanqueo que queramos darle por ser hijo de quién es o lo que sea, tenga actitudes machistas y agresivas con nadie, ni con las mujeres ni con nadie", manifestó Diego, de acuerdo con el medio que recoge sus declaraciones.

El hermano de Laura incluyó también un mensaje directo de denuncia social, condenando los comportamientos que calificó como carcelarios y sexistas. Además, añadió el número de teléfono 016, destinado a la atención de casos de maltrato, para subrayar la gravedad del asunto y la importancia de la intervención en este tipo de situaciones, según reportó el medio.

En sus declaraciones, Diego Matamoros empleó calificativos duros hacia Carlo Costanzia y señaló antecedentes penales como parte de su argumento, recordando que su primo "es conocido en este país por ser una persona que ha delinquido y ha cumplido una pena de prisión por ello". También aludió a la exposición mediática que recibe Carlo por mantener una relación con una figura pública de la televisión, señalando que esto, en su opinión, habría generado un intento de "blanquear" su imagen pública.

El contenido difundido en televisión tuvo repercusiones inmediatas dentro de la familia, haciendo visible un conflicto de larga data que involucra tanto cuestiones personales como la influencia mediática y los relatos de violencia familiar compartidos por Mar Flores. Según refleja el medio consultado, la controversia sobre quién puede hablar y cómo se discuten asuntos privados en público sigue generando tensiones. En el centro de la discusión aparecen temas vinculados al respeto, la seguridad y la intervención sobre comportamientos de carácter potencialmente intimidatorio.

La demanda de Diego Matamoros para que se tome con la máxima seriedad cualquier acto de intimidación o coacción, así como su llamado público a la denuncia y a la tolerancia cero frente a conductas machistas y agresivas, se presenta como una consecuencia de los últimos desencuentros familiares, según consignó el medio que da cuenta de la crisis al interior de ambas familias mediáticas.