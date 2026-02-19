Agencias

Delcy Rodríguez anuncia un encuentro con Petro sobre temas económicos, energéticos y de seguridad

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha afirmado este miércoles haber hablado por teléfono con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con el que ha acordado reunirse "para seguir avanzando" en asuntos comerciales y de seguridad clave para los dos países.

"Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado", ha anunciado a través de su canal de Telegram la dirigente venezolana.

La reunión, según ha descrito, buscará "seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países".

El anuncio, sobre el que Bogotá no se ha pronunciado hasta el momento, llega una semana después de que Petro afirmara que Colombia comenzaría a importar gas venezolano a un precio reducido, poco después de que el Parlamento de Venezuela aprobara la reforma a la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera al sector privado.

