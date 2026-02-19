Agencias

Costa Rica recibirá vuelos directos desde Polonia este 2026, un "hito" para el país

Guardar

San José, 19 feb (EFE).- El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) anunció este jueves que desde el próximo mes de octubre arribarán vuelos chárter desde Polonia al aeropuerto de la provincia de Guanacaste, una turística zona del Pacífico costarricense, lo que las autoridades catalogan como un "hito" en la conectividad aérea del país.

El Guanacaste Aeropuerto y el ICT indicaron en un comunicado que durante la temporada alta de turismo 2026 la agencia Rainbow Tours realizará once operaciones tipo chárter a bordo de un Boeing 787-8 de la compañía LOT Polish Airlines, con capacidad para 251 asientos.

Según el itinerario de la aerolínea, los servicios tendrán dos rutas con una frecuencia semanal desde el aeropuerto Chopin de Varsovia, que operará del 8 al 29 de octubre, y la otra desde el aeropuerto Internacional de Katowice que operará del 5 de noviembre al 17 de diciembre.

"Estamos seguros de que los viajeros disfrutarán de nuestra gastronomía, biodiversidad y la auténtica esencia del 'Pura Vida', un estilo de vida que distingue a nuestro país en el mundo. Esta operación fortalecerá la conectividad aérea con Europa y generará empleo y encadenamientos productivos en Guanacaste y sus alrededores", dijo el ministro de Turismo de Costa Rica, William Rodríguez.

Según datos del ICT en 2025, un total de 8.837 polacos visitaron Costa Rica, mientras que en lo que va del año 2026 un total de 524 pasajeros ingresaron por el Guanacaste Aeropuerto.

"Aquí hay un mundo por descubrir; en un momento en que los viajeros son cada vez más conscientes de dónde y cómo exploran el mundo, sabemos que conectarán profundamente con la vibrante cultura costarricense, el emblemático espíritu de 'Pura Vida' y la impresionante belleza natural del país. Estoy convencido de que Costa Rica se convertirá en la joya de nuestra oferta exótica", destacó el director ejecutivo de Rainbow Tour, Maciej Szczechura.

El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, que alberga a cerca del 5 % de la biodiversidad del planeta, lo que se constituye en uno de sus principales atractivos.

En 2025, Costa Rica recibió un total de 2,68 millones de turistas por la vía aérea para un incremento de solamente un 0,8 % con respecto a 2024. Un repunte de ingresos en el último trimestre del año le permitió al país cerrar el año pasado en números positivos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El multimillonario Les Wexner niega que conociera los crímenes de Epstein: "Llevaba una doble vida"

Durante una declaración ante legisladores en Washington, el exdirectivo de famosas marcas declaró desconocer el historial delictivo del financiero estadounidense, rechazó haberlo encubierto y afirmó que cortó toda relación tras ser víctima de una estafa millonaria

Infobae

El izquierdista José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú

Tras la salida de José Jerí por una moción de censura, el legislador impulsado por la agrupación Perú Libre consiguió el respaldo necesario en una segunda votación, desempeñando la función presidencial de manera provisional hasta 2026 según medios locales

El izquierdista José María Balcázar,

Venezuela y EEUU acuerdan una "agenda de cooperación" contra el narcotráfico y el terrorismo en la región

Altos funcionarios de Caracas y Washington han mantenido una reunión clave donde acordaron, según fuentes oficiales, articular esfuerzos mutuos en seguridad, gestión de flujos migratorios y combate a amenazas regionales, priorizando la vía diplomática ante desafíos compartidos

Venezuela y EEUU acuerdan una

Israel acusa a los países críticos con su plan en Cisjordania de "negar el derecho a un hogar nacional judío"

El jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, respondió a un comunicado internacional que rechaza el control sobre Cisjordania, argumentando que según la historia y la ley internacional, Jerusalén y esos territorios pertenecen legítimamente a Israel, defendiendo el plan gubernamental

Israel acusa a los países

Trump dice que 50 millones de barriles de petróleo venezolano están en camino a Houston

Infobae