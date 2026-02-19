Agencias

Bielorrusia acusa a EEUU de restringir los visados de su delegación para asistir a la Junta de Paz

El Ministerio de Exteriores de Bielorrusia ha acusado este jueves al Gobierno estadounidense de restringir los visados a los miembros de su delegación para evitar así su asistencia a la reunión de la Junta de Paz que ha tenido lugar en Washington, la capital estadounidense.

"A la delegación bielorrusa no se le concedieron los visados para participar", ha afirmado el Ministerio, que ha matizado que había avisado con tiempo suficiente a los organizadores del evento.

"Informamos de que nuestro país estaría representado por el ministro de Exteriores, Maksim Rizhenkov. Todas las notificaciones necesarias fueron enviadas a los servicios protocolares estadounidenses en el orden establecido, y los documentos para la tramitación de los visados fueron presentados con antelación", ha explicado.

Sin embargo, y "a pesar de haber cumplido con todos los procedimientos requeridos por nuestra parte, los visados para nuestra delegación no fueron concedidos". "En esta situación surge una pregunta legítima: ¿de qué paz y de qué coherencia se puede hablar, si ni siquiera se cumplieron las formalidades básicas para nuestra participación por parte de los organizadores?", ha afirmado, según ha recogido la agencia de noticias BelTA.

"Y eso que inicialmente la invitación para participar en la reunión fue enviada por el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) al jefe de Estado bielorruso (Alexander Lukashenko)", ha sostenido.

