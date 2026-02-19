Alcaraz, remontada hacia semifinales

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- El español Carlos Alcaraz cedió por primera vez un set en el torneo y tuvo que completar una remontada para superar en tres sets al ruso Karen Khachanov (6-7(3), 6-4 y 6-3 y situarse, por primera vez, en las semifinales del torneo de Doha.

El número uno del mundo logró su novena victoria seguida en lo que va de 2026. Aún no ha perdido partido alguno en lo que va de curso el campeón del Abierto de Australia que después de dos horas y 28 minutos ganó por sexta vez en otros tantos partidos a Khachanov, campeón en el 2024. Jugará el murciano con el vigente vencedor del torneo, el ruso Andrey Rublev, en semifinales. EFE