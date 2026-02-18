Agencias

Xiaomi presenta una experiencia inmersiva para disfrutar del coche Xiaomi SU7 Ultra en Gran Turismo 7

Guardar

Xiaomi ha organizado una experiencia inmersiva para probar la conducción del Xiaomi SU7 Ultra dentro del videojuego Gran Turismo 7, que estará disponible en sus instalaciones ubicadas en el centro comercial Caleido de Madrid desde el próximo 23 de febrero hasta el 20 de marzo.

El Xiaomi SU7 Ultra está disponible dentro del título de carreras Gran Turismo 7 desde el pasado 29 de enero. De esta forma, los jugadores pueden conducir virtualmente el coche eléctrico de la compañía china, capaz de alcanzar los 350 kilómetros por hora.

Para conocer de primera mano estas capacidades de conducción, la empresa ha preparado una experiencia inmersiva que cuenta con cuatro simuladores en los que los visitantes pueden probar de forma gratuita y realista el Xiaomi SU7 Ultra. Además, cada día se registrarán los mejores tiempos por vuelta, realizando una serie de competiciones diarias.

El evento de presentación, celebrado este miércoles en un encuentro con la prensa, ha contado con la presencia del campeón del mundo de Gran Turismo en 2023 y 2025, el granadino José Serrano, que ha destacado la velocidad del automóvil de Xiaomi dentro del juego, con cierta comodidad en las curvas por su potencia. No obstante, ha advertido que también requiere cierta habilidad para controlar la frenada. "Se lo recomendaría a jugadores familiarizados con Gran Turismo", ha señalado.

En esta línea, desde PlayStation también han indicado que el coche requiere un frenado mayor en comparación con otros modelos del juego. Por otra parte, a diferencia de otros vehículos, el Xiaomi SU7 Ultra no genera tanto ruido al ser eléctrico, lo que puede hacer que los jugadores se confíen con la velocidad a la que están compitiendo.

La experiencia estará disponible desde el próximo 23 de febrero hasta el 20 de marzo en la planta baja del Showroom de Xiaomi ubicado en el Centro Comercial Caleido de Madrid.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sporting Cristal tomará duelo ante 2 de Mayo "como una final" para vengar a Alianza Lima

Infobae

Fran Escribá, nuevo entrenador del Real Valladolid

El extécnico del Granada vuelve al banquillo tras relevar a Luis García Tevenet, con la misión de cambiar la dinámica del conjunto vallisoletano, actualmente al borde del descenso en LaLiga Hypermotion y con solo una victoria reciente

Fran Escribá, nuevo entrenador del

Los nacimientos en España crecen en 2025 por primera vez en la última década hasta los 321.164, un 1% más que en 2024

Los nacimientos en España crecen

Rusia reclama a EEUU "sentido común" y terminar el bloqueo petrolero a Cuba

Rusia reclama a EEUU "sentido

El gestor ferroviario español finaliza la reparación de la vía tras el accidente de trenes

Infobae