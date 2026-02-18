Un estudio expone que células leucémicas muestran una 'huella' tras atravesar tejidos que altera su núcleo y funciones

Un estudio internacional liderado por el doctor Javier Redondo, quien es miembro del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha revelado que las células leucémicas muestran una 'huella' tras atravesar los tejidos que altera su núcleo y funciones celulares.

En concreto, este trabajo experimental publicado en la revista 'Cell Reports Physical Science' expone que estas células, cuando crecen durante días en un entorno tridimensional muy denso, similar al que se encuentran en los tejidos humanos, mantienen, después, deformaciones duraderas en su núcleo y cambios en el empaquetado del ADN en su interior.

Por tanto, desde el CSIC han manifestado que esta investigación ha mostrado que estos cambios persisten incluso después de retirar a las células del entorno sometido a presión física en el que han crecido, lo que sugiere la existencia de una 'memoria mecánica' con impacto potencial en procesos tumorales.

Averiguar qué ocurre en el interior de una célula cancerosa cuando se ve sometida a la fuerte compresión que le imponen los tejidos durante la migración tumoral era el objetivo de este estudio realizado en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Hospital Universitario 12 de octubre de la capital de España y centros de Reino Unido.

De este modo, los investigadores han hecho crecer células de leucemia en un gel de colágeno muy denso durante 10 días. Solo una parte de ellas sobrevivió a esas condiciones de 'confinamiento', y es que, tras liberarlas del mismo, se ha observado que aquellas supervivientes mantenían cambios profundos y estables, incluso mucho después de volver a un entorno normal, y fueron denominadas TR.

Estas tenían un núcleo más grande y con pliegues anómalos, en contraste con el contorno liso de las no sometidas al 'confinamiento'. Además, presentaban una distribución distinta de la proteína lamina B1 y una cromatina menos compacta, reorganización que afectaba a la actividad del ADN y hacía que las células TR mostraran niveles más altos de transcripción y un patrón de expresión génica diferente, con centenares de genes alterados respecto a las células control.

UNA 'MEMORIA MECÁNICA'

Además, los especialistas han comprobado que esta 'memoria mecánica' tenía consecuencias funcionales, ya que las células TR mostraban más lesiones espontáneas y continuas en el ADN y respondían peor a agentes que provocan roturas en la doble hélice. Esa vulnerabilidad también las hacía más sensibles a varios fármacos quimioterápicos.

No obstante, desde el CSIC han subrayado que, cuando se analizó su capacidad de invasión, se observó un efecto contrario. En ratones inmunodeficientes, utilizados para estudiar la llegada de las células a órganos específicos, las TR eran menos capaces de alcanzar la médula ósea, el bazo y el hígado que las células normales.

Por todo ello, los expertos han indicado que este estudio sugiere que las altas presiones físicas que sufren las células tumorales durante su avance por los tejidos pueden seleccionar poblaciones celulares con características nuevas y estables. Esa adaptación podría contribuir a la heterogeneidad tumoral, un rasgo que complica tanto la evolución del cáncer como la respuesta a los tratamientos.

Así, como resumen, estos resultados subrayan la importancia de considerar el entorno tridimensional en la biología del cáncer y en el diseño de estrategias terapéuticas, y abren el camino para analizar si estas adaptaciones también se dan en otras células tumorales y no tumorales, para identificar los posibles mecanismos implicados en la persistencia de la memoria mecánica.