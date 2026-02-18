Trend Micro inicia una nueva etapa en España y Portugal bajo la marca TrendAI, con la IA como propuesta de valor

Trend Micro ha anunciado un cambio de marca en España y Portugal por el que la unidad de negocio para empresas pasa a conocerse como TrendAI y que acompaña de una estrategia basada en la protección del dato en la inteligencia artificial (IA).

TrendAI es el resultado de una evolución estratégica con la que la firma tecnológica pretende liderar la ciberseguridad con la inteligencia artificial como propuesta de valor y "una visión completa de adónde queremos llevar y dónde queremos acompañar en la estrategia de negocio de nuestros propios clientes".

Así lo ha expresado el director general para Iberia, Tony Abellán, en la presentación para la prensa de la nueva estrategia de marca, celebrada este miércoles, en la que se ha matizado que Trend Micro no desaparece, sino que se mantiene como la corporación en la que se enmarca TrendAI como escisión.

Bajo el nuevo sello, la compañía ofrecerá una solución holística de ciberseguridad para proteger todo el camino del dato, desde la infraestructura de IA hasta la interacción del usuario con esta tecnología, pasando por la inteligencia artificial como tal (LLM).

"El seguimiento del dato es ahora más importante que nunca, porque tenemos que controlar ese flujo de información con la IA", ha apostillado el director técnico, José de la Cruz, al tiempo que Abellán ha insistido en que "es el momento clave en el cual tenemos que definir conjuntamente con los clientes la estrategia que ellos tienen que desarrollar alrededor de la protección del dato".

INTENSIFICACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE RANSOMWARE E INFOSTEALER

La compañía ha cerrado el ejercicio 2025 en Iberia con un crecimiento sostenido cercano al 23 por ciento en los dos últimos ejercicios. De cara a 2026 y 2027, prevé mantener una senda de crecimiento sostenido en facturación y equipo, con el enfoque puesto en profundizar en su modelo de plataforma basada en IA y en reforzar la especialización sectorial tanto de su equipo como de su red de socios.

La evolución del mercado, marcada por la adopción acelerada de IA, la consolidación de plataformas y un entorno regulatorio cada vez más exigente, seguirá redefiniendo las prioridades de inversión de las organizaciones.

En cuanto a la situación actual de la ciberseguridad en España, la compañía advierte de una intensificación tanto de las campañas de 'ransomware' como de las operaciones de robo de credenciales e información sensible con 'malware' de tipo 'infostealer'.

Según sus últimos datos, en el último mes el grupo Qilin ha concentrado el 27 por ciento de los ataques de 'ransomware' detectados, seguido de NightSpire y The Gentlemen, ambos con un 13 por ciento. Estos actores están dirigiendo sus campañas principalmente contra organizaciones gubernamentales, compañías de la industria tecnológica y operadores del sector transporte.

En paralelo, la actividad de 'malware' especializado en el robo de información también se ha intensificado. Herramientas como Stealc, Lumma Stealer y Recoms se sitúan entre las amenazas más activas del último mes, con campañas dirigidas especialmente a organizaciones de defensa, entidades financieras y compañías del sector de las comunicaciones.

El foco prioritario de estos ataques son grandes empresas de más de mil empleados, donde el volumen de credenciales, accesos privilegiados y activos críticos incrementa el potencial impacto económico y estratégico para los atacantes.