Smileat alcanza los 21 millones de euros de facturación en 2025 y crece un 26%

La compañía española especializada en productos ecológicos para bebés consolida su liderazgo tras sumar más de 570 establecimientos al porfolio, ampliar operaciones en Europa y conquistar el 49% de su mercado, según destacó su CEO, Alberto Jiménez

El informe destaca que Smileat ha alcanzado el 49% de cuota dentro del sector de alimentación infantil ecológica, consolidando su posición en el mercado español en 2025. Según consignó el medio, la compañía ha expandido de manera significativa su red de puntos de venta y ha sumado más de 570 establecimientos, entre los que se encuentran tiendas ecológicas, farmacias y cafeterías especializadas. Esta expansión, junto con acuerdos con cadenas como Costco, Transgourmet, Maskom, Hiperdino y Spar Gran Canaria, ha impulsado el crecimiento financiero de Smileat durante el último ejercicio.

De acuerdo con la información publicada, Smileat cerró el año fiscal 2025 con una facturación de 21 millones de euros, lo que supone un incremento del 26% en comparación con el año anterior. El medio detalló que este crecimiento se atribuye en parte a la consolidación en el canal de venta nacional y a la diversificación geográfica de sus operaciones, especialmente en el contexto europeo.

Smileat también ha fortalecido sus operaciones fuera de España. Según informó la empresa en su comunicado, las ventas internacionales representaron alrededor del 5% del total facturado en 2025. Portugal se ubica como el país extranjero más relevante para la compañía, mientras que en mercados emergentes como República Checa, Rumanía y Polonia, donde Smileat comenzó a operar en 2024, la marca ya ha conseguido introducirse en los primeros supermercados. Estas acciones forman parte de la estrategia de expansión internacional de la compañía, orientada a aumentar su presencia y consolidar su modelo de negocio en varios países europeos.

El CEO de Smileat, Alberto Jiménez, enfatizó que los resultados obtenidos no solo cumplen los objetivos financieros, sino que también refuerzan los fundamentos estratégicos de la empresa. "No solo hemos alcanzado nuestros objetivos de facturación, sino que hemos reforzado los pilares estratégicos de la compañía para construir un crecimiento sólido, escalable y a largo plazo, a nivel nacional e internacional", afirmó Jiménez en declaraciones recogidas por el comunicado. La dirección de Smileat considera que la solidez operativa y la diversificación geográfica son factores decisivos que permitirán la continuidad de la expansión y el fortalecimiento en el sector de productos ecológicos dirigidos a la alimentación infantil.

El medio indicó que la inclusión en grandes superficies y cadenas de distribución ha sido clave para que Smileat amplíe el acceso a sus productos y aumente su visibilidad entre los consumidores. El acercamiento a nuevos puntos de venta responde a la creciente demanda de productos ecológicos, así como a una estrategia destinada a afianzar la marca tanto en España como en otros mercados europeos.

Las perspectivas de Smileat apuntan a la continuidad de la expansión internacional y al fortalecimiento del portafolio de productos de alimentación infantil ecológica. La dirección de la empresa sostiene que la diversificación de canales y la entrada en nuevos mercados proporcionan una base sólida para seguir incrementando su cuota de mercado y mantener el ritmo de crecimiento en los próximos ejercicios.

