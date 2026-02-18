Monseñor Saiz: "Los alquileres en el centro son prohibitivos y sería bueno que no quedara despoblado"

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, se ha referido a uno de los problemas de la proliferación del turismo en nuestra ciudad: la difícil convivencia, en muchas ocasiones, entre visitantes y vecinos del casco antiguo, y la expulsión de muchos de ellos motivada por el incremento del precio de los alquileres y el crecimiento exponencial de la oferta de alojamientos, ya sea en hoteles de cuatro y cinco estrellas, apartamentos turísticos o viviendas de uso turístico (VUT): "Los alquileres en el centro son prohibitivos y sería bueno que no quedara despoblado".

Así lo expresa en una entrevista con Europa Press en su ya habitual atención a los medios con motivo del inicio de la Cuaresma. "El turismo se va diversificando y no solo se crean hoteles en el centro, sino también en otros muchos barrios".

En opinión de monseñor Saiz Meneses, sería conveniente "armonizar" el turismo, "que es riqueza para la ciudad y si se elimina, quitas puestos de trabajo" sin que entre en colisión con el derecho de los vecinos, también el derecho a una vivienda consagrado en la Constitución. "La vivienda es un tema estructural y de un calado profundísimo, que hay que afrontar en las alturas".

Destaca el prelado hispalense como una de las iniciativas para palir ese problema, el Patronato de la Vivienda, del que forma parte, "pues tiene pisos y rehabilita y compra y los ofrece a precios bajísimos, pero es una gota de agua en el océano; tendría que haber muchas más iniciativas de este tipo, implicarse mucho las administraciones y, quizás, los gobiernos autonómicos y estatales hacer planes generales".

'SEGURO' DE UNA FUTURA VISITA DEL PAPA

El arzobispo de Sevilla cree que en el primer viaje del Papa León XIV a España no visitará la capital andaluza, "pasará por encima volando", porque, "a falta de que Secretaría de Estado lo confirme, será Madrid, Cataluña y Canarias las regiones que acogerán la llegada del sumo pontífice.

"En principio, el Papa visitará Madrid, que es la capital, donde está la Nunciatura, y allí se encontrará con los obispos y tendrá otros actos", y después, "la ocasión del viaje está propiciada, sobre todo, por la Sagrada Familia de Barcelona y el aniversario de la muerte de Gaudí y la inauguración de la torre más alta, la última, que representa al Señor", añade el prelado hispalense.

En cuanto a Canarias, monseñor Saiz explica que la razón obedece a que su predecesor, el Papa Francisco, "durante la crisis de los cayucos, comentó su interés por visitar esta zona y el Papa León ha recogido ese deseo. Entonces, este viaje consiste en esto, no es un viaje más general".

"En Sevilla, no tenemos ningún evento destacado, no celebramos los 500 años de... No nos coincide ninguna efemérides importante este año, pero ya vendrá, tendremos ocasión de que venga, seguro", asegura.

RESTAURACIÓN DE LAS AZUCENAS

Monseñor Saiz Meneses, preguntado acerca de la intervención sobre las azucenas de la Giralda, que serán retiradas del remate de la torre después de que una de las cuatro jarras de bronce cayera a la Plaza Virgen de los Reyes como consecuencia del último termporal, afirma que "no conoce al detalle las fases de esos trabajos", pero sí que se "está haciendo con diligencia para resolverlo cuando antes". Al respecto, ya se están instalando los andamios para su retirada.

"Creo que está todo encarrilado. Estas inclemencias, ocho borrascas seguidas, es una situación nueva, y eso afecta mucho a los edificios; en cuanto a la Catedral, digamos, goza de buena salud y está en buenas manos", apostilla el arzobispo.

LAS HERMANDADES, DIQUE FRENTE A LA SECULARIZACIÓN

El arzobispo defiende la extraordinaria "misión" de las hermandades, "como activo pastoral importante que son", frente a la secularización. "Aquí (Sevilla) ha avanzado menos por la piedad popular, por las hermandades y por la devoción a María Santísima, que es un muro grande frente a la secularización".

"Me parece que Sevilla está vertebrada, en buena parte, por las hermandades, y eso yo creo que es un tesoro, no una carga pesada; al contrario, es un tesoro que hay que cuidar", abunda al respecto.

Monseñor Saiz entiende que en las hermandades siempre surgen problemas, ya sea en el seno de una corporación concreta o entre ellas, como sucede en una familia numerosa, donde "uno se pone enfermo, otro se cae y dos se pelean", señala como métafora, "Las hermandades tienen muchos valores y son una gran familia que hay que entender, acompañar, corregir en lo que sea necesario y querer mucho: ese es el camino".

Por último, el arzobispo incide en el hecho de que las procesiones son cultos externos, es decir, "actos de oración en el que vamos rezando, con recogimiento, contemplando el paso, que suelen ser muy bellos y nos ayudan a la oración o podemos ir absolutamente dispersos, hablando todo el rato con el del al lado, saludando a medio mundo y haciendo selfies: eso no es una estación de penitencia".

INICIO DE LA CUARESMA

En lo que a la Cuaresma en sí se refiere, monseñor Saiz, que ocupa desde hace cinco años la sede de San Isidoro, ha recordado que se trata de un tiempo litúrgico que la Iglesia "nos propone como preparación para la Pascua", dado que la Semana Santa, "en la que celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor, es algo tan grande, tan profundo, que necesita una preparación: 40 días que la Iglesia nos recomienda tres prácticas, oración, ayuno y limosna".

"El ayuno no solo de comida, sino de tantas cosas prescindibles que hay en la vida y que parece que la sociedad de consumo nos convence de lo contrario". Ello, en este tiempo previo a la Semana Santa, "donde todos los elementos son importantes, pero no todos tienen la misma importancia", concluye.