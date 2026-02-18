Agencias

México rechaza participar en la Junta de Paz para Gaza pero enviará a un observador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado este martes la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para formar parte de la Junta de Paz para la Franja de Gaza, y en su lugar enviará a un observador, al igual que la Comisión Europea.

La mandataria ha justificado su decisión por la falta de asiento para Palestina, que México reconoce como Estado independiente, en el organismo creado a raíz del Plan de Paz de Washington para en enclave palestino en un futuro de posguerra con Israel.

"Reconocemos la búsqueda de la paz en cualquier espacio que se abra. Pero en este caso cuando se trata particularmente de la paz en Oriente Próximo, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un estado, es importante la participación de ambos estados, de Israel y de Palestina, y no está planteado así en el encuentro", ha declarado en alusión a la reunión de la Junta de Paz convocada para este jueves, 19 de febrero, en Washington D.C.

Sheinbaum no ha descartado sin embargo la asistencia del país latinoamericano como observador y en este sentido ha indicado que "probablemente vaya nuestro embajador de Naciones Unidas", Héctor Vasconcelos.

