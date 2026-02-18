Agencias

Lourdes Viver Merino gana el XXI Premio Jordi Sierra i Fabra con 'El eco de los Djinn', una novela de fantasía

Lourdes Viver Merino, de Albacete, ha ganado el XXI Premio Jordi Sierra i Fabra para Jóvenes, que reconoce el talento literario emergente y fomenta la escritura como herramienta de desarrollo creativo y personal, con su obra 'El eco de los Djinn', una aventura ambientada en un universo mágico de dioses y criaturas mitológicas

El jurado ha valorado especialmente la construcción del mundo narrativo, la ambientación y el desarrollo de los personajes secundarios, así como el equilibrio entre aventura, emoción y fantasía. Ha estado compuesto por Berta Márquez (gerente editorial de Literatura Infantil y Juvenil de SM), Elena O'Callaghan (escritora), Maite Carranza (escritora), Alba Quintas (escritora y ganadora del Premio Jordi Sierra i Fabra 2012) y Arturo Padilla (escritor y primer ganador del Premio Jordi Sierra i Fabra en 2006).

En esta convocatoria se han recibido 37 originales -30 firmados por chicas y 7 por chicos- con predominio de novelas realistas (15) y de fantasía (9), además de obras de ciencia ficción, terror, misterio, aventuras y thriller. Han participado autores no solo de España, sino también de Francia, Chile, Perú y Cuba, reflejo del carácter internacional del galardón.

Jordi Sierra i Fabra ha dado la enhorabuena a los participantes en estos galardones que convoca su Fundación desde hace 21 años, y ha afirmado que "escribir es una maratón sin fin, cada libro es siempre el primero, y el peaje del aprendizaje es duro, aunque suele confortar".

"Escribir es una necesidad para muchos y muchas, como lo es respirar. El esfuerzo, sacrificio, confianza y perseverancia más allá de los resultados es la clave para llegar a ser escritor o escritora", ha agregado.

