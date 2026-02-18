La ULE impulsará en Costa Rica el patrimonio natural y cultural mediante el turismo

La colaboración académica y comunitaria busca desarrollar iniciativas que permitan la restauración de ecosistemas y la mejora de las economías rurales por medio del turismo. Según informó Europa Press, la Universidad de León (ULE) y la Cámara Costarricense de Turismo Rural y Comunitario firmaron recientemente en Alajuela, Costa Rica, un convenio marco orientado a conservar la biodiversidad y potenciar el patrimonio natural y cultural mediante proyectos conjuntos en el sector turístico del país centroamericano.

De acuerdo con el comunicado difundido por la ULE y recogido por Europa Press, el acuerdo promueve un modelo de turismo cuyos objetivos principales son fortalecer los vínculos institucionales y fomentar acciones colaborativas en investigación, formación y aplicación de buenas prácticas turísticas que respalden a las poblaciones rurales. Esta alianza pretende respaldar a la Cámara Costarricense de Turismo Rural y Comunitario en el diseño y desarrollo de propuestas turísticas enfocadas en el progreso de las comunidades rurales, la protección de la biodiversidad y la valorización del entorno natural y cultural a través de actividades turísticas planificadas.

La ULE detalló a Europa Press que el convenio prioriza la integración del conocimiento académico con las experiencias y necesidades del sector turístico. Así, el intercambio entre la universidad y la Cámara se centrará en la investigación aplicada y en la creación de proyectos que impulsen un turismo con impactos controlados y que aporte de forma significativa a la restauración de los ecosistemas locales.

El acuerdo plantea que las futuras iniciativas se orientarán no solo a minimizar los impactos adversos del turismo, sino a propiciar la regeneración ambiental y el empoderamiento económico de las áreas rurales. Según especificó la ULE a Europa Press, todas las acciones conjuntas estarán alineadas con principios de inclusión social, conservación de la diversidad biológica y modelos de turismo responsable.

La ceremonia de la firma contó con la participación de diversas personalidades vinculadas a la academia y el sector turístico costarricense. Entre los asistentes destacaron Ana González Fernández, directora del departamento de Dirección y Economía de la Empresa de la ULE; Jorge Fallas Cascante, presidente de la Cámara de Turismo Rural y Comunitario; Aroa Costa Feito, profesora ayudante doctora de la ULE y miembro del grupo de Turismo y Áreas Protegidas (Tapas) de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN; y Lorena Vargas Bolaños, fiscal de la Cámara y gerente de Biocaminatas.

Al consolidar esta alianza, la ULE reafirma su compromiso activo con la investigación orientada a los desafíos globales y al avance sostenible, según expresó la institución a Europa Press. El convenio establece como uno de los propósitos esenciales el desarrollo de conocimientos científicos que sirvan de apoyo práctico en la toma de decisiones dentro del sector turístico, así como el refuerzo de modelos de turismo regenerativo, inclusivo y respetuoso con los recursos naturales.

La Cámara Costarricense de Turismo Rural y Comunitario, según manifestaciones recogidas por Europa Press, espera que esta cooperación derive en experiencias concretas que aporten beneficios directos a las comunidades rurales costarricenses, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida en estas zonas y favoreciendo la preservación de los ecosistemas locales. Además, el acuerdo contempla la realización de actividades conjuntas, investigaciones y propuestas formativas que respondan a las necesidades detectadas en el ámbito del turismo rural, apoyando tanto a los actores locales como a la conservación de los valores culturales y ecológicos de Costa Rica.

Según reportó Europa Press, la universidad y la cámara colaborarán en la elaboración de estrategias que faciliten la transferencia de conocimiento y el acompañamiento técnico en todos los procesos turísticos vinculados al proyecto. Esto incluye la participación directa de especialistas y la generación de espacios de capacitación para líderes y operarios del turismo rural, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales y asegurar la sostenibilidad de las iniciativas emprendidas por ambas instituciones.