La Reina Letizia, sofisticación en estado puro con blusa romántica con maxi lazada y traje nuevo sin solapas

Segundo compromiso de la semana para la Reina Letizia, que después de deslumbrar este lunes recuperando su elegantísimo conjunto de tweed azul noche en su visita al Congreso de los Diputados junto al Rey Felipe VI para presidir el acto conmemorativo por el 47º aniversario de la Constitución Española, ha apoyado la presentación oficial de la "Alianza por la Lana" en el marco del Madrid Design Festival 2026.

Un proyecto desde el que se trabajará por la puesta en valor de la lana española desde una perspectiva enfocada a través del diseño, para recuperar este material fundamental de nuestra cultura, economía y patrimonio, impulsando acciones y colaboraciones que contribuyan a transformar la realidad del sector lanar, fortaleciendo su cadena de valor y asegurando su sostenibilidad a largo plazo como símbolo vivo de nuestra historia y recurso clave para construir un futuro más consciente.

Y aunque muchos apostaban porque Doña Letizia haría un guiño al sector luciendo alguna prenda o complemento confeccionado en lana -como el comentadísimo bolso artesanal de lana de oveja guirra, una raza autóctona valenciana, que estrenó en noviembre de 2025 en Tudela-, su Majestad ha sorprendido con un estilismo en clave 'lady' que es pura sofisticación.

Después de varias apariciones en las que ha hecho gala de su sostenibilidad y austeridad recuperando diseños de su vestidor, este miércoles ha estrenado un traje sastre de lo más innovador, compuesto por una blazer estructurada sin solapas y con cierre de un solo botón, y un pantalón recto de corte ancho, de máxima tendencia esta temporada.

Un dos piezas que se suma a su colección y a buen seguro le veremos en más ocasiones, al que ha puesto la guinda con una de las blusas más delicadas y románticas de su armario: un diseño blanco de seda de Carolina Herrera que destaca por su lazada XL en el cuello, perfecta para cualquier ocasión, que estrenó en 2017 y al que hoy ha dado una nueva vida dando una lección de elegancia y sofisticación.

Prescindiendo de bolso, ha completado su outfit con unos cómodos mocasines acharolados de tacón ancho también en negro, su melena suelta con ligeras ondas, un maquillaje discreto potenciando sus labios con un gloss de acabado jugoso, y unos sencillos pendientes largos y estrechos en dorado.