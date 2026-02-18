La presidenta de México confirma conversaciones para iniciar un diálogo entre EEUU y Cuba

Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de que otras naciones contribuyan con ayuda humanitaria a Cuba, aludiendo a la reciente decisión de España de despachar suministros motivada por la intensificación del embargo. Al mismo tiempo, la presidenta de México abordó la existencia de acercamientos encaminados hacia un posible proceso de diálogo entre Estados Unidos y Cuba, iniciativa que busca aliviar la crisis de desabastecimiento de combustible en la isla. Tal como informó el medio, Sheinbaum destacó durante una conferencia de prensa que esas conversaciones dependen tanto de la voluntad del gobierno estadounidense como del cubano, no solo de la disposición de México.

La mandataria mexicana reafirmó que la cooperación humanitaria hacia Cuba continuará a pesar del incremento de las restricciones procedentes de Estados Unidos. Según publicó la fuente, Sheinbaum insistió en que México mantendrá el envío de asistencia humanitaria para apoyar a la población cubana, resaltando la relevancia de la intervención internacional ante la crisis energética que afecta a la isla. La presidenta expresó su deseo de que más países se unan a estos esfuerzos, luego de la participación española en la provisión de suministros.

Respecto al posicionamiento sobre la soberanía nacional, Sheinbaum reiteró que la autodeterminación es un principio fundamental y afirmó que los ciudadanos de cada país son los únicos legitimados para decidir sobre su propio gobierno. En opinión de la presidenta, "los únicos que pueden decidir el gobierno en Cuba son los cubanos. Los únicos que pueden decidir el gobierno de México somos las y los mexicanos. No debe haber invasiones. Es decisión de los pueblos", según consignó el medio.

En el último periodo, la situación cubana se ha visto impactada por una serie de factores que agudizan el desabastecimiento, detalló el medio citado. La principal dificultad proviene de la reducción del suministro energético desde Venezuela, país que hasta hace poco representaba el principal soporte en materia de combustibles para Cuba. Esta disminución se produjo tras el arresto a principios de enero de Nicolás Maduro, lo que generó nuevas restricciones logísticas para la isla caribeña. A este escenario se suman las medidas de la Administración de Donald Trump, que amplió el alcance del bloqueo comercial y advirtió que aplicaría aranceles a cualquier nación que optara por proveer ayuda a Cuba, como es el caso de México.

En medio de este contexto, México envió dos buques transportando ayuda humanitaria dirigida a atender las necesidades más urgentes de la población cubana. Según confirmó la mandataria mexicana en conferencia de prensa, estas acciones buscan mitigar los efectos de las restricciones impuestas y contribuir a la resolución de la crisis. El medio reportó que la decisión mexicana de mantener y reforzar la asistencia humanitaria ocurre pese a las presiones externas.

La presidenta Sheinbaum subrayó nuevamente, según el medio, que el diálogo entre Washington y La Habana podría ser un mecanismo relevante para enfrentar la situación actual, aunque aclaró que una negociación formal solo avanzará si recibe el visto bueno tanto de Estados Unidos como de Cuba. Por otra parte, reiteró la disposición de México a actuar bajo una lógica de solidaridad, enfatizando la importancia del respeto a la soberanía y la decisión autónoma de los pueblos.

El endurecimiento del embargo y los cambios recientes en la política energética entre Venezuela y Cuba han generado un escenario de mayor vulnerabilidad para la isla, según lo difundido por el medio. En respuesta, la diplomacia mexicana impulsa contactos tendientes a facilitar un canal de diálogo, al tiempo que incrementa el apoyo humanitario directo a la isla. La participación de otros países, como España, podría redefinir las dinámicas de cooperación internacional ante la crisis.

La crisis de combustible en Cuba ha manifestado impactos visibles en la vida cotidiana de la población, así como en la capacidad de respuesta de las autoridades. Según detalló el medio, las restricciones estadounidenses afectan la llegada de recursos esenciales, lo que agrava el conjunto de dificultades materiales y logísticas que enfrenta el gobierno cubano.

La posición mexicana, tal como expresó Sheinbaum y reprodujo la fuente, se mantiene en favor de la cooperación internacional y del respeto a la autodeterminación, rechazando cualquier forma de intervención extranjera que vulnere la soberanía de los Estados. La presidenta mexicana enfatizó que la legitimidad de los gobiernos debe emanar de la voluntad de sus ciudadanos y reiteró la necesidad de evitar actos que puedan considerarse invasiones o injerencias externas.

La situación descrita pone en relieve la complejidad de las relaciones internacionales en torno a la isla caribeña y el rol de México como actor humanitario ante crisis derivadas de medidas restrictivas y cambios geopolíticos. Según la información proporcionada por el medio, el gobierno mexicano mantiene su postura de asistencia y fomento al diálogo, en medio del agravamiento del embargo y las consecuencias para la sociedad cubana.