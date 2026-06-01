Laboristas y populistas de derecha, empate en el voto previsto entre sindicatos británicos

Londres, 1 jun (EFE).- Los miembros de los principales sindicatos del Reino Unido reparten ahora por igual sus simpatías e intención de voto por el Partido Laborista y por la formación populista de derechas Reform UK, liderada por Nigel Farage, según reveló una encuesta publicada por el diario británico The Sunday Times.

Este sondeo, encargado a JL Partners, mostró que ambos partidos están empatados al 28 % de intención de voto entre los 1.002 encuestados, provenientes de los diez principales sindicatos británicos.

Muy por detrás, como tercera opción, queda el Partido Conservador, que acumula un 13 % de los votos de los sindicatos, proporción muy parecida a la de Los Verdes (Green Party), con 12 %.

El propio Farage, que lidera las encuestas de cara a las próximas elecciones generales de 2029, dijo al Sunday Times, tras conocer los resultados, que la encuesta demuestra que el Partido Laborista "ya no es el partido de la clase patriótica trabajadora".

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"Ese papel le corresponde ahora a Reform, que es el partido para aquellos que trabajan duro, pero para quienes el sistema no funciona", añadió.

Sin embargo, Farage sale peor parado a nivel individual, pues solo un 35 % considera que sería el mejor candidato para ser primer ministro, mientras que el actual jefe de Gobierno, Keir Starmer, aún en plena crisis de popularidad, sigue estando respaldado por un 41 % de los encuestados.

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Sharon Graham, la secretaria general del sindicato británico Unite, uno de los más grandes del país y con gran tradición laborista, dijo al Sunday Times que las cifras eran "demoledoras, pero no sorprendentes".

Por su parte, Gary Smith, del sindicato GMB y antiguo aliado de Starmer, comentó que Reform UK no es amigo de los trabajadores y busca cancelar derechos sindicales y atacar las pensiones de los peor pagados, pero por su parte los laboristas deben demostrar a la clase trabajadora que pueden ponerse de su lado. EFE

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