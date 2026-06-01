Perú entra en la última semana electoral con prohibición de la difusión de encuestas

Lima, 1 jun (EFE).- Perú inicia la última semana de la campaña hacia las elecciones presidenciales del próximo domingo, que disputarán la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, con la entrada en vigencia de las restricciones que ordena la ley nacional, entre ellas la difusión de encuestas, vigente desde este lunes.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) establece que desde la medianoche del lunes ha quedado prohibida la publicación o difusión de encuestas y proyecciones "de cualquier naturaleza" sobre los resultados de las elecciones a través de los medios de comunicación.

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El incumplimiento de esta disposición contempla multas que van entre 10 y 100 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a entre 55.000 y 550.000 soles (16.176 dólares y 161.764 dólares).

Desde el próximo viernes tampoco podrán realizarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, conforme a lo establecido en el artículo 190 de la LOE, y la vulneración de esa norma puede ser sancionada con penas de cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años.

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Las normas locales también ordenan la suspensión de toda clase de propaganda política desde el sábado próximo y la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, conocida como 'ley seca', que regirá desde las 8.00 horas del sábado (13.00 GMT) hasta las 8.00 horas del lunes 8 de junio.

El incumplimiento de esta última orden se sanciona con una pena de cárcel no mayor de seis meses y multa no menor al diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa, equivalente a 3.390 soles (997 dólares).

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Durante la jornada de votación del domingo estarán prohibidos los espectáculos públicos al aire libre y en recintos cerrados, así como las reuniones de electores a una distancia menor a cien metros de las mesas de sufragio, entre las 7.00 horas (12.00 GMT) y 17.00 horas (22.00 GMT).

El JNE aseguró que sus fiscalizadores realizarán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normas electorales "y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio libre y transparente del voto".

Fujimori y Sánchez mantuvieron el último domingo el único debate entre ambos antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, en un duelo que estuvo plagado de ataques y reproches en los que se acusaron mutuamente de ser los culpables del "caos" del país.

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El debate giró en torno a los temas de seguridad ciudadana, democracia y derechos humanos, educación y salud, y economía y empleo, con momentos de tensión al enzarzarse en mutuos reproches entre la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y el exministro del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Fujimori y Sánchez obtuvieron la primera y la segunda votación más alta, respectivamente, en las elecciones generales del pasado 12 de abril y cerrarán sus campañas proselitistas el próximo jueves, tres días antes de que los peruanos acudan a las urnas para elegir a su jefe de Estado para el periodo 2026-2031. EFE

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