La petrolera YPF y Santander sellan una alianza para integrar los servicios financieros en APP YPF

La petrolera estatal argentina YPF y Santander Argentina han sellado una alianza estratégica de largo plazo para integrar soluciones financieras del banco dentro del ecosistema digital APP YPF, según informaron ambas compañías en un comunicado conjunto.

El acuerdo busca simplificar la experiencia financiera cotidiana de millones de personas, combinando la infraestructura, la escala y los estándares de seguridad de Santander con la capilaridad y el uso intensivo de APP YPF, que hoy cuenta con más de 7 millones de descargas, 3 millones de usuarios activos y 2,6 millones de cuentas virtuales (CVU) activas.

Así, Santander será la entidad bancaria encargada de administrar las cuentas virtuales de YPF Digital y habilitará dentro de la aplicación la gestión de saldos, transferencias y pagos.

Además, los fondos disponibles podrán remunerarse automáticamente a través de Fondos Comunes de Inversión de Santander. Actualmente, el dinero en cuenta propia ya representa más del 35% de los pagos realizados con APP YPF.

La billetera digital de YPF permite operar en más de 1.650 puntos de venta de su red, incluyendo estaciones de servicio, Tiendas Full y Boxes, además de realizar pagos fuera del ecosistema YPF y abonar más de 6.000 servicios.

"No se trata solo de una solución puntual, sino de una plataforma con nuevos hitos por delante, pensada para simplificar la vida cotidiana de millones de personas y acompañar la evolución de los pagos y las finanzas en la Argentina", señaló el consejero delegado de Santander Argentina, Alejandro Butti.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de YPF, Horacio Marín, apuntó que esta alianza permitirá poner a disposición de todos los usuarios de PP YPF "nuevas herramientas financieras" para potenciar su experiencia. "Confiamos en poder seguir trabajando con Santander en los desafíos que tenemos por delante", agregó.