Francia y Argelia acuerdan cooperar en materia de seguridad tras meses de tensiones

El ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, ha concluido este martes un viaje de dos días a Argelia que ha incluido una reunión con su par argelino, Said Sayud, y con el presidente del país norteafricano, Abdelmayid Tebune, y un acuerdo para retomar la cooperación en materia de seguridad, tras meses de tensiones, reproches y rupturas de acuerdos de colaboración.

"Tras trabajar durante toda la jornada de ayer con mi homólogo (...) y todos los responsables de los servicios de seguridad argelinos y franceses, trabajamos para reactivar un mecanismo de cooperación en materia de seguridad de muy alto nivel", ha anunciado el ministro francés, apuntando a la cooperación judicial, policial y de inteligencia, con el objetivo de "fortalecer estas relaciones" y "reanudar las relaciones normales en materia de seguridad", según ha recogido la emisora Radio France Internationale.

Al hilo, Nuñez ha agradecido a Sayud el encuentro y ha hecho lo propio con el mandatario argelino, al que ha manifestado su satisfacción, asegurando que "todo esto va a ponerse en marcha lo más rápido posible".

En este sentido, el ministro francés ha reafirmado su compromiso con la continuación de la cooperación, que espera se mantenga "a un nivel muy alto", tanto en materia de seguridad como de inmigración, tal como desean "el presidente argelino, el ministro del Interior argelino y ambos gobiernos".

El encuentro ha contado, además de los ministros, los jefes de Inteligencia de ambos países, la francesa Céline Berthon y el general argelino Abdelkader Aït Ouarabi; el jefe del gabinete del mandatario argelino, Boualem Boualem; así como su asesor diplomático, Amar Abba, según recoge el diario 'Le Figaro'.

La visita, confirmada por el Servicio de Prensa Argelino, se produce tras meses de tensiones en los que se han sucedido reproches mutuos y rupturas de acuerdos, una época marcada por detenciones en Argelia rechazadas por Francia y por, en el sentido contrario, el aval del Elíseo a las tesis soberanistas de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

