Estonia se muestra dispuesta a alojar armamento nuclear de la OTAN en su territorio "en caso necesario"

Las autoridades de Estonia han informado este miércoles de que están dispuestas a alojar armamento nuclear de la OTAN en su territorio "en caso de que fuera necesario", a medida que aumenta la tensión en plena invasión rusa de Ucrania.

El ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, ha indicado que "no hay nada en contra de situar estas armas en territorio estonio", según declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública ERR.

Así, ha hecho referencia a las actuales conversaciones sobre una posible contención nuclear europea, y ha dicho estar preparado para "un ataque ruso", unas palabras que se sitúan en la línea de declaraciones realizadas por líderes de otros países europeos a medida que avanza la guerra.

El propio Tsahkna indicó el lunes en una entrevista con el diario británico 'The Telegraph' que un conflicto armado o un ataque contra cualquiera de los países bálticos provocaría que la OTAN "transfiera la guerra a territorio ruso". "Si Rusia ataca los países bálticos, la OTAN golpeará fuerte dentro de su territorio. Sabemos exactamente lo que hacer", dijo entonces.

"Es por ello que estamos acelerando el desarrollo de nuestras capacidades y de nuestras inversiones.... Es por eso que destinamos un 5% del PIB en defensa en nuestra región", ha aseverado, de acuerdo con las demandas del presidente estadounidense, Donald Trump.

El ministro báltico ha hecho alusión a la idea de que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría estar planeando una invasión y una ocupación parcial del país báltico tras la guerra en Ucrania, lo que supondría un gran desafío para la Alianza Atlántica.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha criticado las palabras del ministro estonio y ha dicho no poder tomárselas "en serio". "Simplemente creo que hay gente que tiene la obligación de responder por lo que dice", ha aseverado.