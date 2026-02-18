Eslovaquia declara el estado de emergencia energética por la falta de petróleo

El Gobierno de Eslovaquia ha declarado este miércoles el estado de emergencia energética ante la falta de petróleo en plena suspensión del suministro a través del importante oleoducto de Druzhba, que es el más largo del mundo y que sirve para transportar crudo ruso a regiones de Europa.

Así, ha decidido liberar "un máximo de 250.000 toneladas de reserva de petróleo", tal y como ha indicado en un comunicado tras un encuentro del Consejo de Ministros, que ha aprobado retirar este crudo de las reservas para dejarlas en manos de Slovnaft, la empresa encargada de refinar petróleo en Eslovaquia.

La razón de esta medida es la interrupción del suministro a través de este oleoducto desde hace ya tres semanas, según informaciones recogidas por el diario 'Dennik N'. Fuentes gubernamentales aseguran que Slovnaft ya está tomando medidas al respecto usando sus propias reservas, limitando las exportaciones y obteniendo crudo a través del oleoducto Adria.

No obstante, las refinerías no contarán con suministro de forma inmediata a través de este sistema y el suministro mediante buques cisterna pueden llevar entre 20 y 30 días. De momento, las autoridades ucranianas siguen culpando a Rusia de este incidente y apuntan a un ataque perpetrado por las tropas rusas el pasado 27 de enero.

Sin embargo, la Comisión Europea descartó el martes que existan riesgos inmediatos para la seguridad del suministro energético de Hungría y Eslovaquia tras la interrupción de este suministro y subrayó que ambos países cuentan con reservas estratégicas suficientes para hacer frente a la situación mientras se evalúan alternativas.

El Gobierno húngaro ha llegado incluso a acusar a Ucrania de bloquear el tránsito de crudo por el Druzhba aludiendo a "razones políticas" y ha recalcado que la seguridad energética "nunca debe ser una cuestión ideológica".