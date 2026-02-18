El Villarreal gana el derbi autonómico al Levante y refuerza su tercera posición liguera

Las acciones más peligrosas para el Levante se registraron en los minutos finales, cuando el guardameta Mathew Ryan abandonó su arco para incorporarse al ataque en jugadas a balón parado, en un intento desesperado por igualar el marcador. Según informó la agencia EFE, la presión ejercida por los locales en el tiempo añadido no logró superar a la defensa visitante, que resistió pese a algunos momentos de nerviosismo, particularmente en las salidas de Luiz Júnior. En este contexto, el Villarreal se hizo con la victoria por la mínima diferencia en el estadio Ciutat de València, afianzando su posición en el tercer lugar de LaLiga EA Sports tras disputar un encuentro correspondiente a la jornada 16, pendiente desde hace semanas por riesgo de lluvias intensas en la provincia de Valencia.

El inicio del encuentro, relató EFE, estuvo marcado por el dominio territorial del Levante, pero sin que esa supremacía se tradujera en ocasiones claras de gol. El equipo local dificultaba la circulación del balón al Villarreal, aunque carecía de profundidad en los metros finales. Durante los primeros compases, una acción destacada llegó por parte de Mikautadze, quien ejecutó un centro-chut en el costado izquierdo del área que obligó a intervenir a Ryan, derivando la jugada en un tiro de esquina que no tuvo consecuencias mayores.

El Villarreal, detalló el medio, comenzó a generar peligro especialmente a balón parado. En una jugada posterior a un saque de banda prolongado, Alberto Moleiro cabeceó y su remate se estrelló en el poste, evidenciando la amenaza constante del ataque visitante. Poco después, una internada de Ayoze Pérez al filo del descanso significó una nueva oportunidad para el 'Submarino Amarillo', aunque Ryan detuvo el disparo con seguridad. Moleiro, antes del entretiempo, volvió a acercarse al gol, pero su volea se marchó desviada por encima del larguero.

En el segundo tiempo, ambos conjuntos alternaron ocasiones. Pape Gueye y Paco Cortés protagonizaron acercamientos por cada bando hasta que, en el minuto 57, Nicolas Pépé dispuso de un remate peligroso con la zurda, aunque elevó la pelota sobre el arco. A continuación, una acción determinante cambió el curso del partido: Gueye asistió en profundidad a Mikautadze, quien superó a Ryan y a un defensor, se apoyó en Pépé y culminó la jugada con un disparo de derecha que significó el único tanto del encuentro, según consignó EFE.

A partir de ese momento, el Levante intentó reponerse realizando varios cambios para potenciar su ofensiva, pero las modificaciones tácticas no tuvieron el efecto esperado y la imagen colectiva del equipo no mejoró. El Villarreal aprovechó la situación para buscar aumentar la diferencia y estuvo cerca de lograr el segundo gol en dos ocasiones prácticamente consecutivas tras el minuto 80, cuando Ryan evitó el tanto de Alfonso Pedraza y, poco después, Adrián Dela intervino para impedir el doblete de Mikautadze.

Durante los últimos minutos, el Levante optó por cargar el área rival mediante balones largos y centros que complicaron ligeramente la seguridad de Luiz Júnior. EFE indicó que la tensión aumentó con las incorporaciones del portero Ryan en las jugadas ofensivas, aunque la última oportunidad clara quedó en manos de Carlos Espí, quien conectó un cabezazo que salió desviado, frustrando así cualquier opción de empate para los locales.

El resultado final dejó al Levante con 18 puntos, lo que mantiene al equipo en puestos de descenso tras el cierre de esta fecha. Mientras tanto, el Villarreal sumó 48 unidades, consolidando su presencia en la tercera posición de la tabla y convirtiéndose en uno de los equipos más consistentes del campeonato. La victoria contribuyó a reforzar la confianza del plantel visitante, que afronta las próximas jornadas en posición privilegiada y con margen frente a sus perseguidores directos, según confirmó el medio EFE.

El duelo, desarrollado en un ambiente tenso por la situación clasificatoria del Levante, estuvo marcado por la necesidad de sumar puntos por parte de los anfitriones, que afrontan semanas decisivas con la urgencia de salir de la zona roja. El aplazamiento inicial por las condiciones meteorológicas adversas añadió presión al calendario local, situación que se reflejó tanto en la estrategia como en la intensidad desplegada durante el partido. Los visitantes, por su parte, supieron gestionar las oportunidades y el ritmo del encuentro, capitalizando un gol solitario que terminó por definir el desenlace.